Bernadette Szocs, evoluţie de senzaţie la Europe Top 16! Eliza Samara s-a oprit în sferturi

Jucătoarea română de tenis de masă Bernadette Szocs s-a calificat în semifinalele turneului Europe Top 16 de la Montreux (Elveţia), competiţie care reuneşte elita sportului cu bila de celuloid de pe continent. În schimb, constănţeanca Elizabeta Samara s-a oprit în sferturi.Bernadette Szocz a trecut în optimi de portugheza Jieni Shao, scor 4-2 (9-11, 11-6, 12-10, 12-14, 11-7, 11-9), pentru ca, în sferturi, să dispună de olandeza Britt Eerland, după o partidă spectaculoasă, cu o revenire senzaţională din partea sportivei noastre. Calificarea în zona medaliilor s-a tranşat graţie unui efort imens. Adversara româncei a avut un început mai bun de meci şi a condus pe tabelă, dar „Bernie” a reuşit să întoarcă meciul de la 0-2, a egalat şi a fost apoi de neoprit. Ea a câştigat cu 4-2 (9-11, 6-11, 11-8, 11-8, 11-8, 12-10), urmând să joace, în penultimul act, contra sportivei germane de origine asiatică Ying Han.Campioană în 2018, tot la Montreux, Bernadette Szocs se află la a opta sa prezenţă la Europe Top 16, informează Federaţia Română de Tenis de Masă. Anul trecut, la Salonic, ea s-a clasat pe locul al treilea, iar în 2019, a fost a doua.La rândul său, constănţeanca Eliza Samara părăseşte cu fruntea sus elitista competiţie elveţiană. Ea a câştigat în optimi, 4-1 (11-13, 12-10, 11-9, 11-8, 11-5) cu Fu Yu (Portugalia), însă în sferturi a cedat în faţa jucătoarei germane Ying Han, la finele unui meci-maraton. Cele două jucătoare au oferit un meci de cel mai înalt nivel, de uzură şi decis de cele mai mici detalii. Samara şi Han s-au tatonat reciproc, iar constănţeanca a fost prima care a punctat la seturi. Adversara a revenit însă de fiecare dată, finalul i-a aparţinut şi Han s-a impus cu 4-3 (9-11, 11-9, 10-12, 12-10, 9-11, 11-4, 11-8), blocând astfel o semifinală sută la sută românească la Montreux.La 13 ani de la prima apariţie la acest turneu de tradiţie, Elizabeta Samara are o singură clasare pe podium, în 2018, pe locul al treilea. Anul trecut, Samara a încheiat pe poziţia a noua.„Ediţia de acest an a fost mai puternică decât cea de anul trecut. Toate jucătoarele care au concurat aici sunt printre cele mai bune din Europa. Îmi place Montreux, îmi place evenimentul, m-am bucurat să joc”, a declarat, pentru site-ul oficial al Federaţiei Europene de Tenis de Masă (ETTU), Elizabeta Samara.XXXJucătorii de tenis de masă se pregătesc pentru un nou turneu important: WTT Contender Muscat 2022, competiţie care are loc, în perioada 27 februarie - 5 martie, în Oman.Delegația României la WTT Contender Muscat 2022 are următoarea componenţă: simplu masculin: Darius Movileanu, Eduard Ionescu, Iulian Chiriţă; simplu feminin: Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Adina Diaconu, Andreea Dragoman; dublu masculin: Darius Movileanu / Eduard Ionescu; dublu feminin: Elizabeta Samara / Andreea Dragoman.Meciurile pot fi urmărite pe canalul de YouTube WTT.Foto: Facebook / Comitetul Olimpic şi Sportiv Român / ETTU_official / Flickr