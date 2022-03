Locul patru! Phoenix CSU Simona Halep, performanţă istorică pentru Constanţa

Baschetbalistele de la Phoenix CSU Simona Halep sunt eroinele la zi în sportul constănţean. Au terminat pe un istoric loc patru sezonul regulat al Ligii Naţionale şi promit ca, până la finalul campionatului, să aibă evoluţii la fel de bune, care să le menţină în top.Meci perfect făcut de Phoenix CSU Simona Halep în deplasarea de la Târgu Secuiesc, în ultima etapă a sezonului regulat al Ligii Naţionale de baschet feminin. Constănţencele nu le-au lăsat nicio şansă gazdelor de la ACS KSE, au dominat cap-coadă întâlnirea şi s-au impus cu un scor ce nu lasă loc de comentarii, 78-40.Jucătoarele antrenate de sârbul Miroslav Popov au câştigat toate cele patru sferturi: 20-15, 24-6, 15-13, respectiv 19-6. Nicoleta Andreea Mititelu a fost cea mai bună jucătoare de pe teren, reuşind 19 puncte şi 12 recuperări, iar islandeza Sara Run Hinriksdottir a oferit coechipierelor nouă pase decisive.Clasamentul Ligii Naţionale la finele sezonului regulat are următoarea configuraţie, în partea superioară: 1. ACS Sepsi Sic Sfântu Gheorghe (43 p), 2. CS Municipal Satu Mare (42 p), 3. FCC Baschet UAV Arad (40 p), 4. Phoenix CSU Simona Halep (35 p).„După mai bine de zece ani de muncă, numeroase piedici şi sacrificii, am reuşit să înregistrăm o performanţă unică pentru baschetul constănţean. Ocuparea locului patru la finalul sezonului regulat ne permite să luptăm în continuare cu şanse mari pentru cea mai bună clasare din istorie a unei formaţii din Constanţa în elita baschetului din România.Chiar dacă mai avem destule lupte de dat până la îndeplinirea acestui obiectiv, avem satisfacţia că performanţa pe care am promis-o în fiecare an al existenţei noastre am îndeplinit-o indiferent de contextul dat”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.Pentru Phoenix CSU Simona Halep urmează primele două partide cu CSM Alexandria, programate în zilele de 28 martie şi 2 aprilie.XXXNaţionalele feminină şi masculină de baschet ale României au fost invitate de Federaţia Internaţională a Sportului Universitar să participe la Jocurile Mondiale Universitare de la Chengdu (China). Competiţia era programată iniţial anul trecut, însă a fost amânată cu un an, din cauza pandemiei Covid-19.Ultima dată când baschetul românesc a mai fost reprezentat atât la masculin, cât şi la feminin a fost în 1981, la Universiada găzduită de Bucureşti. Atunci, naţionala feminină a cucerit medaliile de bronz, pe primele trepte ale podiumului clasându-se Uniunea Sovietică şi SUA. Doi ani mai târziu, la Edmonton (Canada), s-a înregistrat cea mai mare performanţă a naţionalei feminine din istoria participărilor la Jocurile Mondiale Universitare: medalie de argint, după finala pierdută în faţa Statelor Unite, 61-83. Iar în faza grupelor, România învinsese cu 85-71!Ultima prezenţă a „Acvilelor” la Universiadă a fost acum trei ani, la ediţia de la Napoli, când au ocupat locul 11.Universiada de la Chengdu se va desfăşura între 26 iunie şi 7 iulie 2022.Foto: Facebook / Academia Phoenix CSU Simona Halep