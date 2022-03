CSS 1-Laguna Constanţa, în grupă cu Olimpia Bucureşti şi Mureşul Sirius Târgu Mureş

Începând de miercuri, 23 martie, şi până duminică, 27 martie, cele mai valoroase reprezentate ale baschetului juvenil românesc de la categoria de vârstă Under 15 se vor confrunta în cadrul turneelor finale ale Campionatelor Naţionale, masculin şi feminin, ediţia 2021-2022, urmând să se lupte pentru titlurile naţionale la Bucureşti şi Târgovişte.La feminin, turneul final al Campionatului Naţional U15 este găzduit de Arena de Baschet din Bucureşti. La start, sunt prezente cele mai în formă 12 echipe din actualul sezon, acestea fiind împărţite pentru prima fază a competiţiei în patru grupe.Baschetul juvenil constănţean este reprezentat de echipa CSS 1-Laguna, care a fost repartizată în Grupa C, alături de CS Olimpia Bucureşti şi CS Mureşul Sirius Târgu Mureş. Celelalte grupe au următoarea componenţă: A: CS Sportul Studenţesc Bucureşti, CSS Bega Timişoara, ACS Academia de Baschet Phoenix Galaţi: B: ACS Gladius Târgu Mureş, ACS Napoca Baschet School Cluj-Napoca, CSS Sfântu Gheorghe; D: ACS Dan Dacian Bucureşti, CS Crişul Oradea, ABC Leii Bucureşti.La masculin, turneul final al CN U15 se desfăşoară la Sala Sporturilor din Târgovişte. Grupele sunt următoarele: A: ABC Lynx Ploieşti, ABC Laguna Bucureşti, ABC Leii Bucureşti; B: CSS Ploieşti, ACS Dan Dacian Portocaliu Bucureşti, LPS Bihorul CSM Oradea; C: ACS Alpha Sport Team Sibiu, CS SCM OHMA Timişoara, ACS Transilvania Braşov; D: ACS Academia de Baschet Phoenix Galaţi, CSS Târgu Jiu, ABC CSU Sibiu.După faza grupelor, echipele vor continua lupta pentru locurile 1-8, respectiv 9-12, finalele fiind programate pentru duminică, 27 martie, informează Federaţia Română de Fotbal.Toate jocurile sunt transmise în direct pe canalul de YouTube FRB TV.XXXMoment trist în baschetul românesc, după profesorul Ion Mihai, slujitor al sportului sub panou din postura de jucător, antrenor şi arbitru, a încetat din viaţă.Născut în Ploieşti, a făcut junioratul în localitate, apoi s-a transferat la Iaşi şi, odată cu începerea stagiului militar în municipiul Bacău, s-a transferat la echipa locală. După încheierea carierei de jucător, a devenit arbitru divizionar, dar şi antrenor. A pregătit echipele de junioare de la CSS Bacău, iar la senioare a antrenat în Divizia B şi un sezon în Divizia A pe Robotul IPEP Bacău.A fost director al CSS Bacău şi LPS Bacău.Foto: Facebook / Clubul Sportiv Şcolar Numărul 1 Constanţa