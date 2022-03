Sport şi campanie umanitară! BC Athletic Neptun primeşte vizita Craiovei

Baschetbaliştii de la BC Athletic Neptun revin pe parchetul Sălii Sporturilor din Constanţa, într-o etapă intermediară, cea cu numărul 25 a Ligii Naţionale. Un meci important pentru „Gladiatorii din Tomis”, dar şi cu conotaţii umanitare.Miercuri, 23 martie, de la ora 19.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, echipa masculină de baschet BC Athletic Neptun primeşte vizita celor de la SCM U Craiova. Cu doar cinci etape rămase de jucat din sezonul regulat, orice victorie poate cântări foarte mult în economia generală a clasamentului.Cu 34 de puncte, „Gladiatorii din Tomis” ocupă momentan poziţia a noua a ierarhiei naţionale, în timp ce formaţia din Bănie (locul cinci) are o „zestre” de 36 de puncte şi se menţine în cursa de a încheia prima fază a campionatului în „careul de aşi”.Dincolo de disputa în plan sportiv, partida are şi o conotaţie umanitară, campaniile de susţinere a copiilor necăjiţi, a familiilor aflate în dificultate sau, mai nou, a refugiaţilor din Ucraina devenind deja o obişnuinţă din partea grupării constănţene.„Va fi un meci la care vom continua să strângem produse de igienă şi alimente neperisabile pentru cei care au nevoie de ele, aşadar biletul la meci vor fi produsele care vor ajunge la cei care au nevoie de ele.O parte din donaţiile pe care Constanţa le-a făcut la meciurile «Gladiatorilor din Tomis» au ajuns la Tulcea, unde clubul CSS Tulcea găzduieşte persoane din Ucraina, iar o parte au luat drumul comunităţilor în nevoie, stabilite pe teritoriul României şi nu numai, donaţii sortate şi livrate prin campania Primăriei Constanţa.Ne dorim ca următoarele donaţii ce vor fi de mare ajutor să ajungă şi în satul Dumbrăveni, judeţul Constanţa, unde, de ceva timp, există o tabără pentru copiii cu dizabilităţi, tabără ce găzduieşte astfel de cazuri sociale”, au transmis reprezentanţii grupării constănţene.După duelul cu SCM U Craiova, până la finele sezonului regulat, BC Athletic Neptun va mai susţine două partide pe teren propriu, pe 2 aprilie, cu CSO Voluntari, şi pe 15 aprilie, cu CSM Târgu Jiu.XXXPreşedintele Federaţiei Române de Baschet, Carmen Tocală, s-a implicat în iniţierea demersurilor pentru modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 4196/2020, care nu permitea participarea la Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar a elevilor legitimaţi la o ramură de sport.„Federaţia Română de Baschet a dorit, prin demersurile iniţiate, ca toţi sportivii legitimaţi la ramurile sportive - nu doar baschet - care muncesc în afara orelor de curs şi aduc prestigiu localităţii sau ţării lor să nu mai fie limitaţi privind dreptul de a îşi reprezenta şcoala sau liceul lor ca elev.Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 3394/16.03.2022 repune în drepturi toţi elevii prin permiterea participării sportivilor legitimaţi la competiţiile şcolare, lucru care va aduce plusvaloare competiţiei şi mai ales o recunoaştere a muncii acestora în afara orelor de curs, exact ca şi orice alt elev care lucrează în plus la altă materie din catalog”, a transmis Carmen Tocală.Foto: Facebook / Baschet Club Athletic Constanţa / Andrei Gheorghe