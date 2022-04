Concurs de creaţie literară în limba engleză organizat de Liceul Teoretic ”George Călinescu”

Liceul Teoretic „George Călinescu” Constanţa promovează prima ediţie a concursului de creaţie literară în limba engleză, „Make a Difference!”, îmbogăţind astfel oferta concursurilor pe disciplină la nivelul judeţului Constanţa.Concursul „Make a Difference!” vizează participarea elevilor de gimnaziu și liceu la promovarea ideii de protejare şi menţinere a sănătăţii şi frumuseţii mediului înconjurător prin creații literare originale în limba engleză. Organizatorii acestui concurs propun reeditarea sa anuală, fiecare ediţie finalizându-se în perioada 1-5 iunie, în vederea celebrării Zilei mondiale a mediului înconjurător (5 iunie). Pentru ediția din 2022, festivitatea de premiere va avea loc online, pe data de 3 iunie.Prin participarea la acest concurs, elevii sunt încurajați să exprime idei proprii cu privire la situația actuală și la viitorul planetei noastre, îmbinând cunoștințele de limba engleză cu stiluri originale de exprimare în scris. „Educația pentru mediu este o componentă esențială a formării responsabile a tinerilor și temele din acest domeniu sunt frecvent introduse în lecțiile de limba engleză, fiind atrăgătoare și solicitante în același timp. De aceea, un concurs de creaţii originale în limba engleză pe teme legate de protecția mediului înconjurător poate să atragă numeroși participanți care cred în puterea lor de a schimba viitorul și care, totodată, doresc să își valorifice cunoștintele de limba engleză”, explică doamna profesor Daniela Enache şi doamna profesor doctor Iuliana Dode, iniţiatorii concursului „Make a Difference!”.Secţiunile concursului sunt următoarele: Povestire, având ca teme principale „A Day on Earth” pentru clasele V-VIII şi „Where Do the Stars Go?” pentru clasele IX-XII; Poezie, unde atât elevii de gimnaziu, cât şi cei de liceu vor porni de la tematica „Follow the Rainbow!” şi Eseu, unde elevii din clasele V-VIII vor putea vorbi despre „My Hometown / My Home village”, iar liceenii vor aborda ideea de „Live and Let Live!”.Fiecare cadru didactic coordonator va trimite în perioada, 2-15 mai 2022, la adresa make.a.difference.ltgc@gmail.com lucrările redactate conform instrucţiunilor din regulament, însoţite de fişa de înscriere şi de acordul de parteneriat. Oricine este interesat poate solicita mai multe detalii la adresa de email indicată mai sus sau poate contacta direct coordonatorii concursului (prof. dr. Iuliana Dode și prof. Daniela Enache).