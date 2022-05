Președintele Angelo Mitchievici: "Nu am primit veleitari în filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor"

În preambulul momentului, așteptat cu emoție, l-am provocat la un moment de… sinceritate despre manifestarea scriitorilor dobrogeni pe prozatorul, criticul literar și eseistul Angelo Mitchievici, președinte al filialei Dobrogea a USR (noiembrie 2013) devenit între timp și director al Bibliotecii județene „I.N. Roman” (mai 2021).







- Pregătiți o Gală cu totul de excepție, care va cuprinde premierea a trei ani de activitate. Ce s-a întâmplat în anii 2019, 2020, 2021, în filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor?



- Sunt trei ani în care a fost o activitate literară întreruptă de diversele restricții, pe perioade mai lungi sau mai scurte. Nu a fost o situație normală, dar noi am căutat acomodări pe evenimente online, făcute numai cu scriitori și înregistrate. Dar am consemnat și o perioadă foarte bună, în septembrie-octombrie 2021, când au avut loc numeroase lansări de carte și câteva mese rotunde, pentru că a fost un interval în care ni s-a permis să organizăm evenimente.



- Și, odată cu numirea dvs. ca director al bibliotecii, s-au îmbinat perfect cele două atribuții.



- Într-adevăr, Biblioteca județeană „I.N. Roman” a devenit o gazdă foarte bună pentru scriitorii filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor, dar și pentru cei din afară. Radu Paraschivescu și-a lansat aici „Acul de aur și ochii Glorianei”, iar peste câteva zile va reveni pentru a-și lansa (pe 12 mai) volumul de eseuri „Noi suntem români (nimeni nu-i perfect)”, apărut la Editura Humanitas. Pe data de 26 mai avem lansarea unei cărți al cărei editor este Adrian Cioroianu - „A fost odată ca niciodată Partidul Comunist Român”, apărută la Editura Polirom.











Revenind la Gala de sâmbătă, 7 mai, de la ora 11, prin intermediul acestui eveniment vom încerca să prețuim activitatea scriitorilor printr-o serie de premii.



- În ce a constat activitatea scriitorilor dobrogeni, în acest interval?



- Activitatea literară înseamnă publicarea unor cărți de poezie, dramaturgie, eseu. Pe de altă parte, de când am venit la conducerea bibliotecii, s-au petrecut foarte multe lansări de carte, minus perioadele foarte lungi de regulament strict anti-Covid. Nu numai filiala Dobrogea a Uniunii Scriitorilor a avut de suferit. Și teatrele, filarmonicile etc. etc. Cum poți să faci un eveniment fără public? Cum poți să faci o lansare de carte la care să participe zece oameni, din cauza distanțării sociale? Dar ar trebui regândit acest context. În momentul în care nu se știa foarte mult despre virus, în momentul în care toți eram speriați și oamenilor le era frică să vină la un eveniment public… Ca să nu mai spunem de campania de terorizare a populației vizavi de acest virus. Am fost cu toții speriați, realmente. Plus numărul foarte ridicat de decese. România a avut una dintre cele mai mari rate de mortalitate în raport cu numărul populației. Și Uniunea Scriitorilor și-a întrerupt toată activitatea de festivaluri, în jur de 15; unul câte unul, și s-au desfășurat online.









Aș fi putut să fac ceea ce au făcut președinții altor filiale, și anume să bifez acest eveniment cu o decernare online, fără niciun fel de strălucire, de real elogiu adus literaturii, cu puține vorbe, doar pentru a avea evenimentul bifat. Am preferat să găsesc o fereastră, iar acum putem să dăm evenimentului întreaga amploare și strălucire, cum a mai fost.







- În momentul venirii dvs. la conducerea filialei existau 52 de membri. Câți noi membri s-au alăturat în acești trei ani?



- La ora actuală, filiala Dobrogea numără 58 de membri. Da, ni s-au alăturat, în acești trei ani, câțiva scriitori extrem de buni. O avem pe Andreea Răsuceanu, premiată cu premiul Uniunii Scriitorilor, anul trecut, pentru roman. Îl avem pe Cătălin Pavel, un prozator, poet și lector la Facultatea de istorie și științe politice a Universității „Ovidius”. Doamna Otilia Ardeleanu, Mihaela Meraveica, poete bune. Și se pregătește un alt nume important pentru a fi admis anul acesta în filiala Dobrogea. Aștept ca lucrurile să fie o certitudine pentru a-i pronunța public numele. Ideea este următoarea: am încercat să aduc scriitori valoroși, care au un renume dincolo de spațiul dobrogean și chiar un renume care dobândește și rezonanță internațională. Lui Cătălin Pavel i se traduc cărțile în străinătate și nu mă îndoiesc că Andreea Răsuceanu va avea parte de același tratament. Gabriel Chifu, fostul vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor, s-a mutat la noi.





Iată că sunt scriitori foarte buni pe care îi avem, nu toți de aceeași valoare, dar este firesc într-o literatură să existe diferențe, etaje valorice și fiecare este reprezentativ în felul lui. Nu sunt foarte mulți din două motive: mai întâi, există o selecție destul de drastică, pe care eu am făcut-o la nivelul filialei, în sensul că nu am primit veleitari. Nu am primit oameni care socotesc că scriu literatură, dar este una modestă sau foarte modestă. Am încercat să pun filtru foarte bun și să aduc oameni fie care sunt consacrați, fie care, nefiind consacrați, nu au parte de recunoaștere, dar acest lucru se construiește în timp.









În al doilea rând, destul de severi sunt și cei de la București, comisia care primește dosarele și care, în cele din urmă, dă verdictul final.







- În final, ca o curiozitate: există posibilitatea pierderii acestei calități, eventual ca urmare a nepublicării unei perioade îndelungate?



- Nu, tocmai că, odată dobândită, ea rămâne în perpetuitate, iar dacă cel care a dobândit-o nu mai publică nicio carte, rămâne membru. Nu este niciunde menționată în statutul Uniunii Scriitorilor obligativitatea, în momentul primirii, de a da o carte la un interval de timp. Este foarte adevărat că lucrul acesta este excepțional. Dimpotrivă, toți cei care devin membri își doresc să demonstreze că, dobândind acest statut, să-l facă mai evident.





Statutul s-ar putea pierde în cazul în care nu-ți plătești cotizația un număr foarte mare de ani. Sau poate doar atunci când, prin comportamentul său, un membru aduce atingere calității de scriitor, făcând fapte reprobabile.



Dar nici nu se obține ușor această excepțională calitate…



Juriul care acordă premiile Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România este alcătuit din prof. univ. dr. habil. Angelo Mitchievici, în calitate de președinte, și din patru membri: prof. univ. dr. Lăcrămioara Berechet, redactorul-șef al revistei Ex Ponto, Ovidiu Dunăreanu, dr. Nastasia Savin, prof. Marina Cușa.





Trofeele sunt semnate de cunoscutul artist plastic Eusebio Spânu.





În cadrul Galei Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din Constanța, pianistul Nicolae Dumitru va prezenta publicului câteva momente muzicale: muzică românească - piese inedite de Carol Mikuli, Bela Bartok și George Enescu; „Culori și umbre” - piese de Claude Debussy, Ottorino Respighi și Antonio Fragoso. În încheiere, soprana Cristiana Eso va oferi publicului lieduri de George Enescu și Tiberiu Brediceanu.