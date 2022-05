Două proiecte inovatoare ale elevilor constănțeni, câștigătoare ale concursului "Made for Europe"

Eleva Ion Bianca, clasa a X-a B, a participat din partea Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu” la concursul Made for Europe, etapa națională, și a obținut locul I, având drept coordonator pe prof. Cristina-Iulia Gîlă. Produsul final premiat a fost o bandă desenată realizată în colaborare de elevi în cadrul Proiectului Etwinning „Pollution a never ending story”.



„Cartea intitulată «Pollution a never ending story» a fost realizată de cele șase echipe mixte participante în proiect, formate din elevi de diferite naționalități, religii și copii din mediul rural. Totodată, cartea digitală răspunde nevoilor publicului țintă elevi, părinți, profesori care doresc o schimbare în sistemul de învățământ actual. Revista este accesibilă pe site-ul colegiului, fiind creată în aplicația Bookcreator. Este un mod de informare, poate fi folosită la orele de biologie, stiințe, Tic și istorie”, a declarat prof. Cristina Gîlă.





Colegiul Național „Mihai Eminescu”, câștigătorul premiului II, s-a prezentat la această competiție cu un proiect absolut inovativ, intitulat „Be my voice”, rezultat al unui proiect Erasmus, care poate fi accesat la adresa https://bemyvoice.ro și despre care ne-a vorbit prof. Claudia Portase. „Anul trecut, am fost primii din țară care am obținut certificatul lingvistic european, aducând inovație și creativitate în predarea limbilor străine. Concret, în cadrul acestui proiect am ales filmulețe pe care le-am dublat și tradus în limbile engleză, franceză, germană. Copiii și-au exersat, astfel, competențele digitale, în sensul de a face filme, de a le monta, traduce, de a dubla, de a subtitra”, a afirmat prof. Portase, foarte mândră de realizarea echipei pe care a coordonat-o.





Obiectivul principal al proiectului „Be my voice”, în care sunt implicați 50 de elevi, 12 profesori, părinți, comunitatea locală, este promovarea multilingvismului și a culturilor și limbilor europene. Proiectul încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor străine, metodă ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană, dar și a limbilor mai puțin utilizate în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile informaționale, tehnici cinematografice, dublare și subtitrare. Rezultatele proiectului vor consta într-o colecție de filme create și dublate de elevi, un manual despre utilizarea practică a acestei metode în practica pedagogică, promovare pe site-uri dedicate ale proiectului, o revistă online.





Județul Constanța a fost reprezentat de cele două echipe câștigătoare ale etapei județene, respectiv Colegiul Național „Mihai Eminescu”, care a obținut premiul II, și Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, care a fost răsplătit cu premiul I.Competiția Made for Europe a fost organizată sub forma unei expoziții de produse educaționale realizate în cadrul proiectelor europene. Acestea au fost prezentate, ulterior, de elevi în cadrul competiției, în fața unei comisii formate din inspectorii școlari pentru proiecte educaționale din toată țara.