Memorabila experiență a elevilor Colegiului „Mihai Eminescu” în Valencia

În perioada 7-10 martie 2022, Colegiul Național „Mihai Eminescu” a participat la schimbul de elevi de scurtă durată, în cadrul proiectului Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 (KA229) - parteneriate strategice de schimb interșcolar, „P.O.L.L.E.N - Plants, Over their Life, Learning European Nature” la Federación EFAS CV La Malvesia, Llombai, Valencia, Spania. Delegațiile prezente au fost cele ale țărilor participante în cadrul proiectului: Franța, Reunion, România.Delegația României a fost reprezentată de: director, prof. Bianca-Virginia Ibadula, prof. Claudia Portase și elevii: Nathalie - Andreea Hârbu, Irina Maria Bănică, Bianca - Ioana Mavrodin, Dâncă Francisc Ioan, Patricia Tudor, Alexandra Drăguș, Alexia-Maria Popescu, Mehmet Deniz Karakaya.Scopul celei de a treia întâlniri a fost de a prezenta activitatea fiecărei țări partenere în cadrul proiectului, dar și a rezultatelor comune obținute în urma întâlnirilor virtuale realizate în primăvara anului 2021. Fiecare țară participantă a prezentat câte un subiect referitor la rolul plantelor în ecosistemele fiecărei țări partenere. România a avut ca temă „Relația cu alte viețuitoare: simbioze, paraziți, comensalism”.Programul întâlnirii a fost diversificat și extrem de cuprinzător. Astfel, în prima zi de lucru, partenerii spanioli au făcut o prezentare a școlii, au realizat activități comune de pregătire a sărbătorii Las Fallas prin confecționarea de obiecte specifice, jocuri interactive de cunoaștere. După-amiază am vizitat un muzeu al mierii în Montroy. În cea de-a doua zi, am vizitat Muzeul Biodiversității din Ibi și Grădina Botanică din Torette. Ziua a treia a întâlnirii a continuat cu activități de conservare a speciei Ruscus hypophyllum în Rezervația Naturală La Murta. În ultima zi, am făcut o vizită la Grădina Botanică din Valencia, fiecare partener a prezentat activitatea realizată în cadrul proiectului și a fost realizată o expoziție cu fotografii ale plantelor locale din fiecare țară. Au fost înmânate Certificatele Europass mobility tuturor participanților.Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu suma de 27.480 euro.Obiectivele principale ale proiectului sunt: conștientizarea necesității protejării mediului înconjurător, utilizarea cunoștințelor dobândite la clasă, îmbinarea disciplinelor de studiu, utilizarea platformelor educaționale, dezvoltarea lucrului în echipăRezultatele proiectului sunt: o pagină POLLEN pe eTwinning, pagină de Facebook, Instagram, booklet, prezentări, filme.Elevii participanți ne-au împărtășit din experiența lor. „Experiența mea avută în Spania în cadrul proiectului „Plants over their Life, Learning European Nature” (P.O.L.L.E.N,) finanțat prin programul Erasmus+, m-a marcat profund, întrucât am avut parte de momente unice pe care nu le voi uita niciodată. Pe parcursul acestor zile petrecute în Spania am învățat multe lucruri deosebite, în special în timpul vizitei efectuate în cadrul Muzeului de Biodiversitate, dar și în momentul în care am prezentat informații interesante și folositoare despre plante și mediul în care acestea se dezvoltă. Am fost însoțită de o gazdă foarte amabilă, cu care am comunicat și m-am înțeles extraordinar de bine. Mi-am atins multe obiective datorită acestui proiect și cu siguranță voi mai participa la astfel de schimburi de experiență, care mă vor ajuta să evoluez.” - Nathalie-Andreea Hârbu, clasa a VI-a„Aceasta a fost o experiență de neuitat! În această mobilitate am învățat mult mai multe decât mă așteptam. Am aflat mai multe despre spanioli, cultura lor, stilul lor de viață, plantele zonei, mediul înconjurător, dar și despre mine. Am întâlnit, de asemenea, și elevi de vârsta mea cu care împărtășesc aceleași interese și cu care am legat prietenii.” Bianca Mavrodin, clasa a X-a B.