Echipa Colegiului „Mihai Eminescu” consideră că Erasmus+ schimbă vieți

Exact la doi ani după ultima mobilitate organizată în Grecia, în perioada 21-24 februarie 2022, Colegiul Național „Mihai Eminescu” a organizat schimbul de elevi de scurtă durată în cadrul proiectului Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 (KA229) - parteneriate strategice de schimb interșcolar, „BE MY VOICE”. Delegațiile prezente au fost cele ale țărilor participante în cadrul proiectului: Turcia - două școli, Grecia, Letonia și România. Au fost prezenți 20 de elevi și 12 profesori din Turcia, Letonia și Grecia.Scopul celei de a treia întâlniri a fost de a prezenta filmele dublate și subtitrate, lucrate de elevii fiecărei școli implicate în proiect, și anume „The Blue Rose”. Fiecare țară participantă a filmat în limba națională, fiecare dinre țările participante dublând și subtitrând textul în limba engleză.Programul întâlnirii a fost diversificat și extrem de cuprinzător. Astfel, în prima zi de lucru am făcut o prezentare a școlii, un tur al orașului vechi, realizarea matchmaking-ului între elevii și profesorii prezenți la proiect prin crearea de brățări ale prieteniei, jocuri interactive de cunoaștere. În cea de-a doua zi a întâlnirii, s-au derulat activități de cunoaștere a culturii naționale și a arhitecturii capitalei București, vizitând Palatul Parlamentului, orașul vechi, Muzeul Satului, Parcul Herăstrău. Ziua a treia a întâlnirii a continuat cu activități de cunoaștere a istoriei locale, au vizitat obiectivele din Mangalia, cu toate elementele privind multiculturalitatea din regiunea Dobrogea. În ultima zi, au fost stabiliți următorii pași ai proiectului, s-a prezentat site-ul www.bemyvoice.ro, Certificatul Lingvistic European câștigat de CNME datorită activităților derulate în cadrul proiectului precum şi următoarele activități ce urmează a fi derulate. Elevii au realizat materiale 3D folosind imprimanta 3D printing, au jucat volei și baschet, au socializat, au primit certificatele de participare.Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu suma de 22.119 euro.Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea multilingvismului și promovarea culturilor și limbilor europene. Proiectul încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor străine, metodă ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană, dar și a limbilor mai puțin utilizate în Europa. Proiectul îmbină studiul limbilor străine cu tehnicile informaționale, tehnici cinematografice, dublare și subtitrare.Rezultatele proiectului vor consta într-o colecție de filme create și dublate de elevi, un manual despre utilizarea practică a acestei metode în practica pedagogică, site web al proiectului, o revistă online.Câteva dintre impresiile elevilor participanți la proiect: „A fost o experiență interesantă, amuzantă, pe care nu o vom uita prea curând. Prin proiectul Erasmus+ “Be My Voice” am avut oportunitatea de a cunoaște adolescenți de vârste similare, cu care am avut discuții interesante și am împărtășit din experiențele noastre. A fost minunat!”- David Cristea, XI E„Această inițiativă a oferit o oportunitate excelentă de a combina activitățile academice cu cele din viața cotidiană. În ciuda constrângerilor impuse de condițiile neprevăzute cu care ne confruntăm cu toții, am reușit să construim legături profunde cu tinerii și profesorii participanți la proiectul Erasmus+ „BE MY VOICE”. Vă recomand cu adevărat această experiență și mă bucur că sunt parte a acestei echipe, deoarece mi-a permis să mă reconectez cu hobby-uri în mijlocul unei situații provocatoare.” - Alexia Simu, XI D„Experiența Erasmus+ la CNME a fost una de neuitat. Erasmus+ mi-a oferit oportunitatea să cunosc povești, caractere, culturi și să prețuim fiecare moment al vieții. Mulțumesc echipei BE MY VOICE și tuturor celor ce au făcut acest proiect posibil. Cârciumaru Sebastian, XI GA fost un efort de echipă, ECHIPA DE AUR a CNME: directori, profesori, elevi, părinți! Mulțumim tuturor pentru implicare și susținere, pentru contribuția la reușita acestei reuniuni transnaționale!ERASMUS+ - schimbă vieți!