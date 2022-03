Oportunități nesperate pentru elevii și profesorii constănțeni implicați în Programul Erasmus+

La ora actuală, în marea majoritate a unităților de învățământ din județul Constanța a fost implementat acest program atât de benefic pentru elevi și profesori, care permite schimbul de experiență și deschiderea către alte culturi europene.





Ca dovadă a succesului de care se bucură acest program, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Constanța există o secțiune special creată pentru a împărtăși din experiențele școlilor participante. Se constată că indiferent din ce colț al județului ar proveni, unitățile de învățământ își doresc să beneficieze de această nesperată șansă de a vizita colegi de alte naționalități, dar și de a primi „musafiri” și a-i trata cu ospitalitate românească.





Cel mai recent exemplu este cel al Colegiului Național „Mihai Eminescu”, care a găzduit, săptămâna trecută, o delegație formată din 20 de elevi și 12 profesori din Turcia, Letonia și Grecia, în cadrul proiectului Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 (KA229) - parteneriate strategice de schimb interșcolar, „BE MY VOICE”, finanțat de Comisia Europeană prin Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale cu suma de 22.119 euro. Obiectivul principal al acestui proiect este promovarea multilingvismului și promovarea culturilor și limbilor europene. Proiectul încurajează școlile participante să folosească tehnica dublajului în predarea limbilor străine, metodă ce permite îmbunătățirea abilităților de scris, citit, vorbit, ascultat în engleză, franceză, germană, dar și a limbilor mai puțin utilizate în Europa.





Tot în luna februarie, o delegație compusă din doi profesori și patru elevi de la Școala Gimnazială nr.1 Ciocârlia a participat la o activitate de învățare – „Recycling Workshop” în Estonia, în cadrul Parteneriatului de schimb interșcolar Erasmus + , Together for a Green Future, proiect la care participă alături de România, școli din Turcia, Italia, Serbia, Estonia și Ungaria.





Elevii Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” din echipa proiectului Erasmus+ „GenEthics - discussing the controversial bioethical issue of stem cell reseach ad an important issue if our time in the Eiropean context" și-au întâlnit colegii de proiect din țările partenere - Germania și Suedia, cu care au dezbătut teme de interes pentru obiectivele proiectului.





Atragerea de fonduri europene pentru derularea programelor de dezvoltare curriculară, dar și pentru a veni în întâmpinarea profesorilor din toate sectoarele de educație, în special din sectorul formare profesională, a fost motivul pentru care Colegiul Comercial „Carol I” Constanța implementează proiectul „INNOVET - Învățare bazată pe joc: pedagogii inovatoare de e-learning pentru profesori VET”, în următorii doi ani, având drept parteneri organizații din trei țări europene: Asociația TEAM 4 Excellence, România; Asociația AKIRA, Italia; Direcția Provincială de Educație Națională Konya, Turcia.





45 elevi din clasele a XI-a și a XII-a de la Liceul Economic „Virgil Madgearu” au participat la activitatea virtuală „Underwater mining & Sea and Maritime Heritage” - C3, din cadrul Proiectului de parteneriat strategic în domeniul educaţie şcolară - proiecte de schimb interşcolar KA229, din cadrul programului ERASMUS+ “Understanding Blue Growth Strategy”.





Liceul Teoretic „Callatis” din Mangalia derulează un nou proiect – „Experiențe și perspective profesionale în domeniul IT, pe piața europeană a muncii”, prilej cu care elevii vor participa la un stagiu de pregătire practică și pentru perfecționarea cadrelor didactice prin programul Erasmus+, mobilități în domeniul formării profesionale.





De asemenea, Școala Gimnazială Nr. 1 Poarta Albă a derulat mobilitatea virtuală din cadrul Proiectului „Erasmus A Heritage for everyone, a Europe for each country”, prilej cu care elevii au făcut schimb de experiență, s-au jucat, au acumulat noi cunoștințe despre țările participante - Italia, Turcia, Croația, Portugalia.





Ca o concluzie a valorii acestui program Erasmus+, prof. Florentina Mangri, directorul școlii din Poarta Albă, declara: „Cel mai mare câștig al acestei experiențe a fost legătura care s-a creat între profesorii și elevii participanți din fiecare țară. Socializarea, bucuria copiilor de a-şi face prieteni din alte colțuri ale lumii le-au stimulat interesul de a studia despre aceștia, de a-şi lărgi orizonturile cu ajutorul învățării, de a-şi pune ȋn practică şi de a ameliora cunoștințele de limba engleză”.