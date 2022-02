Voluntarii mirciști au donat cărți de Ziua Națională a Lecturii

La Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân”, s-au organizat numeroase activităţi dedicate Zilei naţionale a lecturii, manifestări reunite sub titlul «Lectura – crâmpei de suflet ».Astfel, de la ora 11 şi de la ora 14, timp de 15 minute, elevii de la toate clasele, indiferent de ora de curs, au citit fragmente fie din cartea preferată, fie din cărţi indicate în prealabil de profesorii lor şi au discutat despre importanţa lecturii pentru devenirea intelectuală, morală şi spirituală a oamenilor.O altă iniţiativă frumoasă avându-i ca protagonişti pe membrii clubului de voluntariat „Time to impact” , coordonaţi de profesoarele Amalia Roşioru şi Ionela Simula, este o acţiune de donare de cărţi care vor ajunge la elevii de la Şcoala Gimnazială din satul Nuntaşi. Elevii şi profesorii liceului au donat cărţi în cadrul acţiunii „Dăruieşte o carte, dăruieşte un zâmbet!”Cititul este o pasiune veche a elevilor de la Colegiul „Mircea cel Bătrân” şi nu puţine sunt situaţiile în care, intrând în clasă, vezi pe băncile lor cărţi, fie recomandate de profesori, fie pur şi simplu alese în periplul lor prin librării. Prin urmare, consfinţirea unei sărbători a cititului prin declararea zilei de 15 februarie ca Zi naţională a lecturii nu poate decât să contribuie la atragerea şi mai multor elevi către universul miraculos al lecturii. Şi pentru că există un slogan devenit celebru acum ceva vreme, „Şcoala te face mare”, l-am putea reformula „Cartea te face mare”.