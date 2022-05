Şeful ISU Dobrogea, colonelul Cristian Mihail Amarandei: "Nu avem cultura securității la incendiu!"

- Avem în perspectivă realizarea a 11 puncte temporare de stingere, 8 puncte de prim ajutor și 6 de salvare subacvatică, precum în sezonul estival 2021 pentru că în urma analizei realizate a rezultat că situația a fost ținută sub control cu această dispunere. Nota raport va fi înaintată către IGSU cu propunerile aferente și ulterior vor fi desfășurate celelalte proceduri. Cu sprijinul IGSU, sunt suplimentate forțele prin detașare a unor elemente de tehnică, ambulanțe și personalul aferent, inclusiv stagiile de practică ale elevilor școlii de pompieri se desfășoară tot la nivelul ISU Dobrogea. De asemenea, se are în vedere suplimentarea personalului inspecției de prevenire, prin detașare de la celelalte inspectorate, care vor veni în sprijinul colegilor de la Constanța și pe acest capitol.- Încadrarea cu personal are o anumită dinamică, mereu s-a întâmplat astfel. Pe de o parte vin colegi noi, fie că sunt absolvenți ai unor forme de învățământ militar, fie că sunt prin recrutare din sursă externă, fie că sunt prin promovare din sursă internă. Toți compensează într-o anumită măsură pierderile de personal generate în mod natural, prin pensionări su demisii. Ne confruntăm, în prezent, cu o serie de pensionări, personalul angajat în perioada 2007 – 2008 a ajuns la o anumită vârstă și, în mod natural, mulți aleg să treacă în rezervă. Dar avem formele de absorbție, au fost demarate proceduri de angajare, atât anul trecut, cât și anul acesta, cumva vor fi compensate pierderile. Gestionarea resursei umane este importantă, căci trebuie să avem predictibilitate, să anticipăm foarte bine ce se va întâmpla în perioada următoare, astfel încât diferența dintre personalul încadrat și numărul prevăzut în statul de angajare să fie cât mai mică, să fie un echilibru. Nu va putea niciodată să fie egalitate, dar încercăm să menținem un echilibru. Cu toate procedurile demarate, consider că putem funcționa în condiții normale.- Există un proiect de achiziție de autospeciale noi, la nivelul IGSU, parte cu o capacitate de 10.000 litri apă, altele cu o capacitate de 4.000 litri apă. În total, ISU Dobrogea ar urma să primească 20 de autospeciale, parte dintre acestea începând de anul acesta. O autospecială nouă înseamnă o eficență mai bună. Principiul de bază de stingere este răcirea zonei de ardere. Pentru aceasta, este nevoie ca apa refulată să fie asigurată în mod continuu, iar refularea să se facă la o presiune înaltă, să asigure realizarea de particule cât mai mici de apă. Procesul de stingere este eficient când se consumă puțină apă și sunt produse pagube mici. Când refulează o cantitate mare de apă într-un timp foarte scurt, nu este eficient pentru stignerea incendiului, ci dimpotrivă sunt generate și pagube materiale prin inundarea spațiului afectat de incendiu sau a celor învecinate. Autospecialele noi au echipamente moderne, pompe de înaltă presiune, pe care cele vechi nu le au. Tehnica și dezvoltarea științifică trebuie să se manifeste în fiecare domeniu, inclusiv în domeniul nostru. Activitatea de informare și prevenire nu poate beneficia de niște tehnici moderne, dar misiunile de intervenție pot. Autoscările acum în prezent nacelă, brațe care le permit un anumit mod de operare. Toate sunt pentru a veni în sprijinul celor pe care vrem să –i ajutăm.