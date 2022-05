Cererile peste oferta educațională la clasa pregătitoare obligă directorii la artificii imobiliare

Și, în timp ce la avizierele școlilor au fost afișate vineri, 27 mai, listele nominale cu copiii ale căror dosare au fost admise, pe site-ul IȘJ Constanța a fost publicată situația intermediară a procesării cererilor de înscriere etapa I, din care ne-au atras atenția numeroasele școli în care cererile valide depășesc cu mult capacitatea din oferta educațională.





Vă prezentăm în continuare câteva dintre unitățile de învățământ din municipiul Constanța care sunt puse în situația de a căuta soluții: Școala gimnazială nr. 23 „Constantin Brâncoveanu” – 91 de cereri pentru 66 de locuri, Școala nr. 24 „Ion Jalea” – 178 de cereri pentru 132 de locuri, Școala nr. 28 „Dan Barbilian” – 117 cereri pentru 88 de locuri, Școala nr. 29 „Mihai Viteazul” – 129 de cereri pentru 88 de locuri, Școala nr. 30 „Gheorghe Țițeica” – 176 de cereri valide pentru 132 de locuri, Școala nr. 39 „Nicolae Tonitza” – 175 de cereri pentru 132 de locuri, Școala nr. 7 „Remus Opreanu” – 142 de cereri pentru 88 de locuri, Școala nr. 37 – 97 de cereri valide pentru 88 de locuri.





S-ar părea că, cel puțin deocamdată, Direcția generală management resurse umane și rețea școlară din Ministerul Educației nu dă liber la suplimentarea planului de școlarizare. Iată ce se precizează în adresa nr. 3019A/19 mai 2022: „În situații excepționale, consiliile de administrație ale inspectoratelor școlare pot ajusta planul de școlarizare pentru a asigura accesul la educație al tuturor copiilor care trebuie să fie cuprinși în clasa pregătitoare în anul școlar pentru care se organizează procesul de înscriere”, dar cu mențiunea, în paragraful următor că „se solicită deblocarea modulului plan școlarizare din aplicația electronică Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România, doar pentru permutări de clase/locuri în cadrul cifrei de școlarizare propuse și transmise la proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023 și nu pentru suplimentarea acestora”.





Ideea achiziționării de spații modulare e veche, dar neaprobată



Luni, prof. Florentina Țigmeanu, directorul Școlii nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, a transmis o adresă IȘJ Constanța prin care solicită suplimentarea cu trei locuri la fiecare din cele șase clase, conform art. 3 din Legea 185. Dar tot mai rămân alți 29 de copii, pentru care s-a solicitat înființarea unei a șaptea clase. „Am venit cu propunerea de a achiziționa, din buget propriu, un spațiu modular, pentru cea de-a șaptea clasă, neavând spațiu fizic în corpul școlii. O altă soluție ar fi să ne întoarcem la efective de 29/30 de elevi în clasă, dar decizia finală îi aparține IȘJ Constanța. Reținusem bani la buget pentru înființarea unui laborator de informatică și sper să reușesc să-l realizez în acest modul cu dublă funcționalitate. Dimineața să fie clasă pentru cei mici, iar după-amiaza laborator de informatică. Dincolo de aceste probleme, pe care sperăm să le rezolvăm favorabil, doresc să mulțumesc tuturor părinților pentru încrederea în corpul profesoral al Școlii 30”, a declarat prof. Țigmeanu.





De altfel, ideea acestui modul a avut-o și prof. Iuliana Ionescu, directorul Școlii nr. 39, anul trecut, dar IȘJ Constanța nu a aprobat-o. „Cu acordul IȘJ Constanța, putem avea în clase cu trei copii mai mult de 22. Dar tot mai avem cereri pentru încă două clase”, a declarat prof. Ionescu, adăugând că ideea unui modul a fost refuzată anul trecut de inspectorul școlar general și s-a ajuns la desființarea unui atelier de artă pentru a se mai înființa o clasă. „De data aceasta, am solicitat Primăriei Constanța un spațiu, pentru că în curtea școlii există o clădire care nu a fost dată în folosință. Chiar dacă este prevăzută pentru grădiniță, am solicitat și noi două clase. Într-o hotărâre de Consiliu Local s-a aprobat un buget pentru finalizarea ei, dar nu cred că ne încadrăm în viitorul an școlar. De asemenea, am solicitat și o mansardare a școlii, dar STAS-urile s-au schimbat și nu ne încadrăm la supraetajare. Demersuri am tot făcut și așteptăm decizia inspectorului general”, a concluzionat același director.





Despre controversatul imobil de pe str. Solidarității vom reveni, cu siguranță. Până atunci așteptăm cu interes verdictul IȘJ Constanța cu privire la exodul de cereri valide doar în anumite școli constănțene, în timp ce altele nu și-au acoperit cifra de școlarizare.





Pentru anul școlar 2022-2023, IȘJ Constanța a prevăzut în oferta educațională 275 de clase la învățământul tradițional de masă, adică o capacitate de 5.936 de locuri.