S-a completat organigrama inspectorilor numiți fără concurs din IŞJ Constanța

Ea va face echipă cu prof. Loredana Manolache, care luna viitoare va sărbători un an de mandat în fruntea IȘJ Constanța, ca inspector școlar general adjunct/domeniul Curriculum și inspecție școlară.





Mandatele tuturor inspectorilor școlari vor expira la finele lunii august, ca de altfel și ale directorilor numiți cu detașare pe locurile rămase neocupate în urma celor două runde de concursuri.



„Numiri într-o modalitate ipocrită”





Poate până la debutul viitorului an școlar ministrul Educației se va ține de cuvânt și va organiza un concurs și pentru ocuparea funcțiilor de inspectori școlari. Nu de alta, dar declarația din cadrul emisiunii de la Digi24.ro i-a cam… compromis pe toți „numiții” de prin inspectoratele școlare. Vorbind despre eliminarea depolitizării din educație, ministrul s-a referit la eliminarea ipocriziei, afirmând despre inspectori că „acum sunt numiți într-o modalitate ipocrită, sunt numiți pentru că nu s-au organizat concursuri. Or să fie numiți într-o modalitate onestă și asumată: unu – deci, în teritoriu, sub acest nivel trebuie să avem o echipă de profesioniști.”





Totuși, a sprijinit ideea ca inspectorii să fie în continuare reprezentanți ai politicului într-un sistem de management care, în rest, nu ar avea legătură cu politicienii: „Am spus că voi propune o comisie națională de inspecție școlară. Din acea comisie națională de inspecție școlară trebuie să facă parte, nici vorbă de vreo legătură cu politicul, niște oameni cu probitate profesională și morală incontestabilă, cu experiență didactică și experiență în inspecții școlare. Nicio legătură cu politicul. În cele mai multe structuri în educație nu ai, dar pe de altă parte, pentru a implementa politicile unui anumit guvern, ai nevoie de un interlocutor în teritoriu asumat. O să fie asumat: da, plătește ce n-a făcut bun și decontează politic, este recompensat pentru ceea ce a făcut bun. Asta numesc eu eliminarea ipocriziei înainte de eliminarea politicului”, a mai spus în cadrul aceleiași apariții televizate.





Reamintim că, în ultimele două luni, ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a schimbat 12 inspectori școlari generali, din următoarele județe: Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Buzău, Dâmbovița, Hunedoara, Maramureș, Neamț, Olt, Sălaj, Sibiu și Timiș, în locul lor fiind readuși, în multe cazuri, inspectorii PSD demiși în 2019 și 2020 de Guvernul Ludovic Orban.



Și pe la Constanța se vehiculau niște nume din PSD, dar, cel puțin deocamdată, echipa actualului „general” Sorin Mihai a trecut de vizita corpului de control din cadrul Ministerului Educației (n-am aflat cât de bine, încă) și „turează motoarele” într-un calendar extrem de încărcat de evenimente, cum ar fi înscrierile preșcolarilor și cele de la clasa pregătitoare, gradații de merit, mobilități, examene naționale.





Până mai ieri inspector școlar de religie cu jumătate de normă și titular al catedrei de specialitate în cadrul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, Daniela Stan se va ocupa de domeniul management.