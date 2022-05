Penibilul refren cu meditațiile, reluat. "Domnule ministru, ați mai găsit un motiv să ne puneți la zid!"

Asta în timp ce, în octombrie 2018, în Monitorul Oficial nr. 844 era publicat Codul-cadru de etică al personalului didactic din învățământul preuniversitar, aprobat prin ordin de ministru, care prevede, la articolul 5, „interzicerea oricăror activități care generează corupție”. Iar printre acestea, la punctul IV, sunt menționate clar „meditațiile contra cost cu beneficiarii direcți ai educației de la formațiunile de studiu la care este încadrat”.





Doar că ordinul de ministru a „uitat” să prevadă și sancțiuni specifice pentru încălcarea normelor respective.



Sunt profesori constănțeni care meditează chiar în școli, dar cine să-i reclame?



Adina Drenga, o apreciată profesoară care a predat la Colegiul Național de Arte „Regina Maria”, dar care s-a stabilit în Anglia, a comentat: „În felul acesta vor trebui să crească salariile în învățământ, pentru a putea păstra profesorii la catedră. Foarte mulți profesori rămân la catedră tocmai pentru că pot face meditații... Acum opt ani, salariul meu net era de 1.700 de lei pe lună în România și de 1.600 de lire în UK. În prezent, salariul meu lunar, net, în UK este de 2.000 de lire, iar în România ar fi de 3,400 de lei (vechime plus grad didactic 1). La aceste venituri, chiar și mai mari, un profesor bun și în România, și în UK poate ajunge foarte ușor oferind meditații. La asta ar trebui să se gândească ministerul... dacă vrea să își păstreze profesorii buni la catedră. Ce oferă la schimb?”.





În replică, un profesor ieșit la pensie consideră că profesorii sunt puși la zid din nou: „Domnule ministru, ați mai găsit un motiv să puneți la zid profesorii, chiar dacă vă referiți doar la cei care fac meditații! Plătiți profesorii la valoarea importanței profesiei lor, la aportul pe care îl aduc ei societății, respectați-i și creați-le condiții în școli și apoi verificați-i! Mulți profesori foarte bine pregătiți, care aveau putere de muncă, dragoste de elevi și devotament față de școală, au ieșit la pensie din cauza faptului că se aruncă nemeritat cu noroi în cadrele didactice. Treziți-vă cât nu este prea târziu, că altfel, în învățământ nu vor mai veni oameni de calitate, ci doar cei care nu reușesc în alte domenii!!!! Înainte de a lua hotărâri care să-i privească pe profesori, încercați, dacă puteți, să vă puneți în locul lor, să vedeți ce simt, poate atunci nu veți mai nedreptăți întreg corpul profesoral!”.





Din discuțiile purtate cu câțiva părinți ai căror copii se meditează pentru pregătirea examenelor naționale, mercurialul acestor prestații se situează undeva între 70 lei și 120 lei, pentru Evaluarea Națională, iar pentru Bacalaureat sunt elevi care bat săptămânal drumul la București pentru a se medita cu profesori universitari și care ajung să plătească și 300 lei pentru două ore de meditație.





Mai trist este faptul că sunt profesori, în Constanța, care am aflat că și-ar chema elevii la meditații „pe bani” chiar în unitățile de învățământ unde sunt titulari. Dar cum părinții își văd interesul și nu-i reclamă, repetăm ceea ce am afirmat la început: este un fenomen „istoric” care nu poate fi controlat. Și e lesne de înțeles și de ce. Doar dacă nu revenim la metehne comuniste, în care informația era răsplătită…





Într-o recentă apariție televizată, la Digi24, Sorin Cîmpeanu a afirmat că se dorește relevanța notelor și respectarea condițiilor de etică în sistemul de educație. „Relevanța notelor are de suferit atunci când un profesor face meditații cu un elev de la clasă pe care apoi îl notează. Pe de altă parte, în activitatea de predare și evaluare la clasă îi este interzis. Dorim să propunem, prin lege, să desfășoare meditații cu elevii de la clasă având ca obligație de diligență să depună eforturi în vederea eliminării pregătirii suplimentare, la modul general, și asta pentru a atinge profilul de competențe ale absolvenților din ciclul în care predă. România Educată are ca obiectiv transpunerea obiectivelor într-un pachet legislativ. Pachetul legislativ trebuie să poată fi aplicat începând cu septembrie 2023 la nivel de planuri-cadru, curriculum și tot felul de alte lucruri de interes maxim pentru tinerele generații. Ca să se poată aplica în septembrie 2023 avem nevoie de pregătire pentru legislația subsecventă. Deci pachetul legislativ ar trebui să intre în vigoare în acest an, iar prevederea despre care discutăm, cu interdicția de a face meditații cu propriii elevi de la clasă, sunt convins că poate să intre încă din anul școlar 2022 – 2023, foarte rapid”, a declarat Sorin Cîmpeanu. El a adăugat că, în momentul de față, sunt juriști care stabilesc sancțiuni în corelație cu gravitatea abaterilor.