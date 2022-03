Sorin Cîmpeanu a participat la Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE

Prezent la Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE cu tema „Coordonarea politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior” (Marsilia, 07-08 martie), ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, și-a axat intervenția pe necesitatea statelor membre de a răspunde rapid și pe măsura provocărilor cu care se confruntă sistemele de învățământ superior, cercetare și inovare.În acest context, ministrul român al Educației a prezentat măsurile adoptate de Guvernul României în domeniul învățământului, ca răspuns concret și urgent la efectele ostilităților din Ucraina. „România a primit pe teritoriul său, până în acest moment, mai mult de 300.000 de refugiați. 80 000 dintre aceștia au rămas pe teritoriul României. Aproape 10.000 dintre refugiați sunt studenți.România a promovat cu celeritate măsuri cu aplicabilitate imediată privind extinderea/adaptarea cadrului legal pentru a permite, prin derogare, ca persoanele refugiate ce provin din instituțiile de învățământ superior ucrainene, cetățeni ucraineni sau ai altor state să își poată continua studiile în universitățile din România. Am creat cadrul legal pentru ca universitățile românești sa poată analiza și aviza înmatricularea solicitanților în orice moment, nu numai la început de an universitar sau de semestru, conform regulilor obișnuite.În plus, foarte important – consider - refugiații cu cetățenie ucraineană beneficiază de finanțarea procesului educațional de la bugetul de stat al României. Studenții care nu pot prezenta acte de studii pot fi înmatriculați de universitățile românești pe baza evaluărilor proprii și a unei declarații pe propria răspundere a solicitantului, urmând ca aceștia să facă dovada parcursului academic anterior, până la finalizarea studiilor universitare. Mai mult, universitățile românești sunt gata să primească cadre didactice ucrainene pentru a preda și continua activitatea de cercetare în România. În actualul context, proiectele de mobilități Erasmus au fost adaptate noilor condiții, studenții ucrainieni beneficiind de prelungirea duratei mobilitate în universitățile românești”, a declarat ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu.În același timp, în calitate de președinte al Agenției Universitare a Francofoniei (AUF), Sorin Mihai Cîmpeanu a menționat Planul special pentru Ucraina, elaborat de AUF, prin care se oferă sprijin concret și complex studenților care provin din cele 13 universități ucrainene, membre ale Francofoniei universitare.Ministrul Educației a mai adăugat că, în noul context geopolitic generat de conflictul militar din Ucraina, este și mai mare nevoie de o coordonare a politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior: „Apreciez în acest sens acțiunile întreprinse la nivel european, iar Declarația propusă de Președinția Franceză va putea consolida dialogul multilateral cu partenerii internaționali, bazat pe valori democratice și principii comune și va contribui la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă a ONU, la crearea de condiții mutual favorabile”.Reuniunea miniștrilor învățământului superior și cercetării din UE cu tema „Coordonarea politicii UE de cooperare internațională în materie de cercetare, inovare și învățământ superior” este un eveniment organizat sub egida Președinției franceze la Consiliul Uniuni Europene. În acest cadru, România, reprezentată deopotrivă de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării prin secretarul de stat Tudor Prisecaru, și-a reafirmat angajamentul pentru o cooperare care să consolideze reglementările democratice ce trebuie să definească lumea. „Această lume se întemeiază pe reguli, respectă principii și valori, iar dintre acestea cea mai importantă regulă este pacea. Valorile umanitare, pacea, valorile democratice și solidaritatea sunt și trebuie sa rămână principii de bază în învățământul superior”, a conchis ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu.