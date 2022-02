Cine își dorește, de fapt, trimestrele? Elevii și părinții fac front comun împotriva deciziei

Plecând de la necesitatea imperioasă ca elevul să meargă la școală pentru a se dezvolta, fără presiunea permanentă a evaluărilor și fără a pierde din timpul necesar achizițiilor și consolidării, Grupul civic „Părinții cer schimbarea” a inițiat petiția „Nu vrem 100 de note pe an”, adresată Administrației Prezidențiale și Ministerului Educației, prin care își exprimă dezaprobarea vizavi de întoarcerea structurii anului școlar la trimestre.





„Un calcul simplu arată că adăugarea unui trimestru în plus ar însemna în jur de 30 de note suplimentare la gimnaziu, și mai multe teze, în funcție de anul de studiu și de numărul de opționale. Astfel, am ajunge la un total de aproximativ 100 de note necesare încheierii situației școlare. Din 180 de zile de școală, 100 de zile ar conține evaluări, în condițiile ideale în care nu am avea mai multe evaluări într-o singură zi, aşa cum cer normele de igienă a învăţării şi de sănătate. Prin urmare, ar avea loc o evaluare mai des de o dată la două zile. Reamintim că evaluarea este doar un instrument de măsurare, și nu un scop în sine al sistemului de educație. Elevii merg la școală pentru a forma şi consolida competențe, pentru a dobândi cunoaştere, şi nu pentru a fi într-o continuă evaluare.





Având în vedere toate aceste lucruri, dorim să se renunțe fără nicio discuţie la varianta de an şcolar cu trei trimestre și să se revină urgent la urmărirea interesului (suveran) al copiilor”, se arată în textul petiției.



Nu semestrele sau trimestrele sunt problema, ci investiția financiară a Ministerului Educației





Cel mai recent „vot de blam” vine din partea Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți, care a inițiat un chestionar cuprinzând cinci întrebări-cheie cu privire la eventualele modificări ale structurii anului școlar și la care au răspuns 65.120 de persoane.





La întrebarea dacă este benefică pentru sistemul educațional trecerea de la semestre la trimestre, 77,7% dintre respondenți nu susțin o astfel de decizie, marea majoritate considerând că această modificare nu aduce niciun beneficiu sistemului de educație.





În ceea ce privește posibilitatea începerii anului școlar în data de 5 septembrie 2022 și a beneficiilor pe care o astfel de schimbare le va aduce, 66,7% dintre respondenți au fost împotriva acestei decizii. De asemenea, 78,5% dintre aceștia consideră că toate competențele cheie din programele școlare pot fi dobândite pe parcursul actualei durate a anului școlar.



Întrebați dacă structura anului școlar trebuie să țină cont de solicitările patronatelor din turism, părinții menționează, în procent de 54,2%, că structura anului școlar trebuie să fie o decizie la nivelul ME.





Ultima opinie solicitată părinților s-a referit la oferta de manuale școlare cumpărate de ME și distribuite gratuit elevilor, 86,6% dintre părinți fiind de părere că trebuie să fie însoțite și de auxiliarele/caietele de lucru.





„Având în vedere răspunsurile obținute, este clară poziționarea părinților respondenți ca fiind contrară informațiilor apărute în spațiul public, atât în ceea ce privește trecerea de la semestre la trimestre, cât și în cea privitoare la posibilitatea începerii anului școlar în data de 5 septembrie 2022. Părinții susțin că o investiție financiară a ME în achiziționarea auxiliarelor/caietelor de lucru ar fi în beneficiul elevilor”, se mai precizează în chestionarul transmis redacției.



Într-un interviu acordat pentru gandul.ro, Sorin Cîmpeanu anunță o dezbatere pe subiectul semestre versus trimestre, în luna martie, întrucât a primit de la specialiști în Științele Educației din subordine analiza pe care a cerut-o pentru a fundamenta o eventuală trecere la trimestre a organizării structurii anului școlar 2022-2023.





Consiliul Național al Elevilor (CNE) critică faptul că până la acest moment nu a fost lansată o propunere de structură pentru anul școlar viitor și solicită Ministerului Educației să urgenteze procesul de elaborare a unei propuneri concrete, menite să urmărească stabilizarea structurii anului școlar și să răspundă la nevoile reale ale elevilor, în așa fel încât ea să poată fi discutată cu partenerii de dialog social în cel mai scurt timp. „Readucem în discuție poziția exprimată în anii trecuți și solicităm ca anul școlar să înceapă în prima zi de luni a lunii septembrie și să se încheie în prima zi de vineri a lunii iunie, pentru a evita disconfortul termic accentuat și resimțit de toți actorii implicați în procesul instructiv-educativ, care se resimte în timpul verii, ținând cont de faptul că majoritatea unităților de învățământ nu dispun de instalații de climatizare”, transmite CNE.