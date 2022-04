Reuniunea miniștrilor educației din statele membre ale Uniunii Europene

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a participat marți, 5 aprilie, la reuniunea Consiliului Educație, organizată la Luxembourg.Pe agenda evenimentului au figurat teme precum investiții eficiente, eficace și echitabile în educație, gestionarea crizelor în Spațiul european al educației și finanțarea universităților europene.În cadrul dezbaterii publice pe tema gestionării crizelor în Spațiul european al educației, ministrul Educației a subliniat că „România a avut o reacție rapidă de adaptare a cadrului legal și a reglementarilor specifice pentru a putea permite un sprijin eficient acordat copiilor și tinerilor ucraineni care au nevoie nu numai de susținere din perspectiva educației, dar și de suport pentru a genera un sentiment de echilibru și normalitate, atât cât este posibil”.Ministrul român al Educației a mai precizat că „în perioada următoare este nevoie de un efort susținut pentru trecerea de la un răspuns umanitar de urgență, în care am asigurat accesul la educație, la dezvoltarea unor servicii de calitate pentru protecția efectivă a refugiaților, beneficiari de protecție temporară. În acest sens, Guvernul României a creat un Task Force cu șase grupuri de lucru, dintre care unul pentru educație, ce reunește toți actorii cu activitate relevantă în domeniu, inclusiv reprezentanți ai societății civile și ai organismelor internaționale. La nivel județean sunt operaționale comisiile care se ocupă de gestionarea problemelor refugiaților ce doresc sa continue educația pe curriculum românesc, dar și a celor care doresc să rămână pe curriculumul ucrainean. În această din urmă situație, sprijinul logistic pe care-l oferă școlile românești este esențial pentru asigurarea sălilor de clasă, a infrastructurii și echipamentelor IT, a materialelor didactice. Am avut șansa să constat cu satisfacție acest sprijin, chiar în urmă cu 3-4 zile, cu ocazia întâlnirii cu peste 200 de copii ucraineni care învață în școlile românești, întâlnire la care a participat și Comisarul Nicolas Schmidt”.În cuvântul său, ministrul român a pledat pentru necesitatea unei cooperări consolidate la nivel european și a apreciat promptitudinea sistemului de guvernanță european de a asigura un răspuns coordonat și solidar al statelor membre în fața crizei din Ucraina.Miniștrii Educației au adoptat următoarele documente:• Concluziile Consiliului privind îmbunătățirea mobilității europene a profesorilor și formatorilor în timpul formării lor inițiale și continue. Documentul subliniază rolul mobilității cadrelor didactice în crearea unui Spațiu european al educației ambițios, bazat pe profesori și formatori competenți și motivați și propune creșterea ratei de participare a profesorilor la mobilitățile europene, văzută ca un element-cheie în construirea încrederii între statele membre cu privire la propriile sisteme de educație și formare.• Concluziile Consiliului referitoare la strategia europeană privind consolidarea poziției instituțiilor de învățământ superior pentru viitorul Europei. Noile provocări demografice și climatice, precum și globalizarea au readus în discuție rolul instituțiilor de învățământ superior în construirea viitorului Europei. În acest context, statele membre au agreat o abordare strategică europeană în vederea consolidării rețelelor de universități europene existente și promovarea etapizată a unor noi rețele.Astfel, va fi urmărită îndeplinirea a patru obiective-cheie:- consolidarea dimensiunii europene și a sinergiei între învățământul superior și cercetare;- promovarea rolului global al Europei;- consolidarea redresării Europei și a răspunsului la tranzițiile digitală și ecologică;- aprofundarea sentimentului de apartenență europeană și a valorilor comune.• Recomandarea Consiliului privind construirea de punți pentru o cooperare europeană eficientă în învățământul superior.Prin această inițiativă se va consolida cooperarea transnațională a instituțiilor de învățământ superior la un nivel mai profund, durabil și eficient. Comisia Europeană și statele membre, printr-un proces de co-creare, vor dezvolta condiții favorabile și noi instrumente care să stimuleze sectorul învățământului superior în toată Europa și să faciliteze cooperarea.De asemenea, la propunerea Președinției Franceze a Consiliului Uniunii Europene, a fost adoptată Declarația pentru o viziune comună asupra investițiilor eficiente, eficace și echitabile în educație, prilej cu care ministrul educației a reiterat angajamentul României de a realiza prin Programul Național de Redresare și Reziliență investiții în valoare de 3,6 miliarde de euro pentru sistemul de educație și formare.