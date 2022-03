Modificări fără precedent ale structurii anului școlar: două semestre devin cinci module, intercalate cu trei vacanțe

Grupul de inițiativă civică Părinții cer schimbarea, împreună cu Federația părinților și aparținătorilor legali din România (Fepal), lansa nouă întrebări Ministerului Educației, la finalul cărora solicita renunțarea la ideea de a reintroduce trei trimestre.





De asemenea, Consiliul Național al Elevilor a lansat un sondaj, la care au răspuns 10.000 de elevi și la finalul căruia s-a concluzionat că „peste 70% își doresc eliminarea tezelor și înlocuirea acestora cu mijloace de evaluare sumativă, axate pe feedback, astfel încât această formă de evaluare de etapă să reprezinte cu adevărat o oportunitate pentru elevi de a își analiza progresul și de a stabili, alături de profesori, pașii pe care trebuie să îi urmeze pentru a își acoperi lacunele din învățare. În același timp, majoritatea respondenților ne-au transmis faptul că ar fi de acord cu introducerea unor evaluări unitare, cu subiect unic la nivel național, la începutul și sfârșitul anului școlar, astfel încât să poată fi creionată o radiografie clară a evoluției pe care elevii o au pe parcursul unui an școlar”.



Cum va arăta viitorul an școlar 2022-2023





Miercuri, 30 martie, la finalul ședinței de Guvern, ministrul Educației a declarat că s-a ajuns la un consens privitor la nevoia de a alterna module de învățare de șase-șapte-opt săptămâni cu module de repaus. „Mai exact propunerea agreată a fost ca școala să înceapă pe 5 septembrie, cu un prim modul de învățare. După o perioadă de câteva săptămâni, în data de 24 octombrie elevii ar urma să intre în vacanță. La finele lunii octombrie, 24 – 30 octombrie ar urma să fie prima vacanță. O vacanță acordată tuturor elevilor și preșcolarilor în egală măsură. După această vacanță, urmează modulul doi de învățare, care se va derula până în preajma sărbătorilor de iarnă. Apoi va fi cea de-a doua vacanță: 23 decembrie – 8 ianuarie.





Urmează modulul trei, care ar începe în data de 9 ianuarie. În premieră, acest modul se va derula până în luna februarie, când vom avea cea de-a treia vacanță, care va putea fi acordată în a doua săptămână a lunii februarie, în a treia săptămână a lunii februarie sau în a patra săptămână a lunii februarie, la decizia fiecărui inspectorat școlar județean, prin consultare cu cei implicați. Deci, este vorba despre o vacanță de o săptămână, mobilă, în luna februarie. După vacanța din luna februarie ar urma să înceapă cel de-al patrulea modul, care se va derula până în preajma sărbătorilor pascale, și mă refer și la cele catolice, și la cele ortodoxe. Mai exact, vacanța ar urma să fie organizată în perioada 8 – 23 aprilie.





După această vacanță urmează modulul cinci și ultimul, care se derulează până în data de 16 iunie. Cea de-a cincea vacanță este desigur și cea mai mare, vacanța de vară care urmează să înceapă pe 17 iunie și să dureze până în data din septembrie în care avem prima luni a lunii septembrie, când ar urma să înceapă anul școlar 2023-2024”, a declarat Sorin Cîmpeanu.





Concret, viitorul an școlar ar urma să arate astfel:



5 septembrie – 21 octombrie – modulul 1



24-30 octombrie – vacanță de toamnă pentru toți elevii



31 octombrie – 22 decembrie – modulul 2



23 decembrie – 8 ianuarie 2023 – vacanța de iarnă



9 ianuarie – 6 aprilie – modulele 3 și 4



7 aprilie – 18 aprilie – vacanța de primăvară



19 aprilie – 16 iunie – modulul 5



17 iunie – 4 septembrie – vacanța de vară



Se modifică ROFUIP





O altă noutate anunțată de ministrul Educației este introducerea, alături de săptămâna „Școala Altfel”, a „Săptămânii Verzi”. „Această săptămână va putea fi introdusă și am agreat că va fi introdusă în structura anului școlar 2022 – 2023 în modulele patru și cinci de învățare. Școlile vor avea libertatea să-și aleagă, în funcție și de condițiile meteo și de alte specificități locale, să fie Săptămâna Verde în modulul patru și Școala Altfel în modulul cinci sau invers, Școala Altfel în modulul patru și Săptămâna Verde în modulul cinci”.





Intervenția de la finalul ședinței de Guvern s-a încheiat cu o declarație legată de teze: „Având în vedere relevanța tezelor semestriale, având în vedere această structura a anului școlar care se bazează pe cele cinci module de învățare alternate cu module de repaus, intenționăm să revizuim regulamentul de organizare și funcționare din învățământul preuniversitar în sensul renunțării la obligativitatea acestor teze semestriale.





Sunt convins că fiecare profesor știe bine, uneori știe foarte bine, când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs, de-a lungul anului școlar, coroborat și cu această structură pe cinci module. De asemenea, am luat act și de solicitarea elevilor, pe care o susțin, aceea a unei evaluări standardizate, sumative, la final de an școlar și solicită elevii și evaluarea standardizată, predictivă, la început de an școlar. Este un model pedagogic pe care îl avem în atenție și împreună cu specialiștii în științele Educației îl vom analiza și îl vom implementa încă din anul școlar 2022-2023 prin modificarea ROFUIP”.





În ceea ce privește mediile, profesorii vor avea libertatea de a-și organiza evaluările pe parcurs, în funcție de calendar, în funcție de ritmul de predare a materiei.





Încă din luna februarie, când, în timpul unei intervenții televizate la postul TVR2, își făcea publică intenția de a modifica structura anului școlar viitor, ministrul Educației a declanșat, în lanț, reacția societății civile.