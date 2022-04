BNR a majorat rata dobânzii de politică monetară

Consiliul de administrație al Băncii Naționale a României, întrunit în ședința de astăzi, 5 aprilie 2022, a hotărât următoarele:- majorarea ratei dobânzii de politică monetară de la 2,50% la 3,00% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022;- majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) de la 3,50% la 4,00% pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit de la 1,50% la 2,00% pe an, începând cu data de 6 aprilie 2022;- păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară;- menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.Decizia BNR va determina scumpirea creditării și a investițiilor.