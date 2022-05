Profesorii vor modificarea programei școlare! "Capetele elevilor se umplu și se golesc ca niște tomberoane"

Același ministru care, în noiembrie 2021, răspundea aprig petiției „Nu vrem teze anul acesta!”, printr-un comunicat în care se afirma că „Teza este o evaluare sumativă efectuată la finalul fiecărui semestru, fiind relevantă prin raportare la conținutul programei școlare parcurse într-un semestru” sau că „Teza, ca orice evaluare, nu este o pedeapsă, ci ne ajută să înțelegem unde ne situăm cu adevărat, fără a ne minți pe noi înșine”.





Într-o intervenție la Europa FM, Mircea Miclea, fost ministru al Educației, care a făcut echipă cu Daniel Funeriu în realizarea unicei Legi a Educației, afirma în legătură cu noile modificări, în cinci module, ale anului școlar viitor: „Practic, aceste segmente erau dinainte, doar s-a introdus o vacanță obligatorie pentru toată lumea, nu doar pentru cei din clasele I-IV. Practic, impactul acestei schimbări asupra performanței de învățare a elevilor cred că este nul. Poate că este chiar deficitar, pentru că fragmentează și mai mult anul școlar, după câte mi-am dat eu seama, dacă se va lua în seamă și faptul că se va renunța la teze, ceea ce ar fi o mare greșeală pentru că ar fi fost singura modalitate prin care se luau principalele lucruri care trebuiau reținute de legi, atunci e clar că mișcarea este complet greșită“. „Această reîmpărțire și fragmentare excesivă a anului școlar este o revopsire a realității”, a mai spus fostul ministru.



„Țara ne vrea proști, ca să fim uşor de manipulat!”





Ca reacție la toate aceste răzgândiri, profesorii consideră că învățământul a ajuns în stadiul acesta din cauza schimbărilor anuale, dar și a jenantei subfinanțări. Și, cum era de așteptat, profesorii s-au „răzvrătit” comentând. „Tezele au ponderea lor în evaluarea competențelor elevilor, că au ajuns inutile în gândirea ministrului se datorează felului în care a ajuns învățământul în ultimii ani!”, scria un profesor, iar un alt coleg de-al său „ataca” o altă... racilă: „Dacă se recunoaște că evaluările, tezele, până acum, nu au fost obiective, de ce în continuare au relevanță la capacitate? Eliminarea ponderii de 20 la sută este dorită de toată lumea, părinți, copii și profesori. În așa-zisele școli de renume e o presiune enormă și pe profesori, și pe copii din această cauză. Nu mai vorbim de obiectivitatea evaluărilor în ultimii trei ani școlari, cu teste date în propria cameră”.





Revenind la modificarea structurii anului școlar, un alt cadru didactic a detaliat necesitatea regândirii programei: „Dumneavoastră știți că la fiecare materie din orar au o lecție nouă în fiecare oră?! Oră de oră, lecții noi, la fiecare materie!!! Aceasta este problema! Profesorii nu au timp să stea măcar două ore la o lecție! Asta este ok?! La matematică este dezastru, fizică, biologie, chimie! Mereu altă și altă lecție, copiii nu au timp să consolideze nimic! Capetele lor se umplu și se golesc ca niște tomberoane, cu alte și alte noi informații, nimic nu rămâne, nimic nu este consolidat!”.





În continuarea acestor argumente, un alt om de la catedră scrie: „Ar trebui să facă ceva cu programa școlară. Volumul mare de informație obosește copii și îi face incapabili să facă față. Ce face el acum nu ajută cu nimic. Mai mult destabilizează un sistem aflat în agonie. Realitatea văzută la nivel de minister sau inspectorat nu are nici o legătură cu ce se confruntă cadrele didactice în teren. De ceva timp, dacă mă întreabă cineva unde lucrez, răspund: la fabrica de făcut hârtii”.





Iar ca o concluzie la toate aceste răzgândiri și idei care se contrazic, cineva concluzionează: „Țara ne vrea proști, ca să fim ușor de manipulat, altfel nu se explică ideile tâmpite cu care vine ministrul!”.





Nu rămâne decât să vedem cu ce alte noi ordine va ieși „pe sticlă” Ministerul Educației.





Întrucât anul școlar 2022-2023 va avea o structură reformată și evaluările vor cunoaște modificări: fără teze și o singură medie pe tot anul. Același ministru Cîmpeanu a declarat că decizia finală va fi a profesorului de la clasă, elevii urmând să aibă o singură medie la final de an. „Renunțăm la obligativitatea unor teze care, din păcate, și-au dovedit, și o recunosc, inutilitatea. O recunosc eu, acela care am susținut importanța lor, dar văzând rezultatele am înțeles că, din păcate, nu își mai ating scopul”, a declarat Sorin Cîmpeanu.