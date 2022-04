Gradație de merit pentru școala din pandemie. "De ce inspectorii intră în concurență cu profesorii de la catedră?”

În ceea ce privește gradațiile de merit, dosarele pentru acordarea acestora vor cuprinde documente doveditoare din perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2021, așadar e vremea evaluării activității din pandemie.





În ceea ce privește numărul maxim de gradații care pot fi acordate, acesta se calculează ca și până acum: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul județului, se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani.





Cum era de așteptat, au apărut și primele comentarii. Ținând cont de perioada ce urmează a fi evaluată, unii profesori sunt de părere că inspectorii sau directorii nu ar trebui să candideze pe locurile destinate celor de la catedră, care efectiv au trebuit să se reinventeze în online. „Inspectorii ar trebui să candideze doar pentru locurile alocate inspectorilor, iar directorii pe cele ale directorilor”, opinează un profesor.





În sprijinul acestei afirmații vine un alt cadru didactic. „Ar trebui desființate aceste gradații de merit. Se acordă «pe merit», nu se știe exact ce merit. Cred că peste tot este la fel. Știu cazul unui coleg căruia i s-a spus să depună dosarul anul următor, că în anul respectiv se știa deja că locurile sunt ocupate. Chiar așa, directorii și inspectorii au rezultate în pregătirea elevilor pentru olimpiade? Să fim serioși!”.





Un alt cadru didactic consideră că metodologia trebuie schimbată. „Oare cum se explică faptul că fiecare categorie de personal are un procent de gradații și inspectorii nu? De ce inspectorii și directorii intră în concurență cu profesorii de la catedră? Au aceeași fișă a postului? Sindicatele oare cum explică această situație?”.





În ceea ce privește graficul de desfășurare a concursului de acordare a acestor gradații, el a debutat săptămâna aceasta cu detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul IȘJ, urmând ca miercuri, 20 aprilie, și joi, 21 aprilie, să fie aprobat numărul de locuri, repartizate pe categorii de personal. La întoarcerea din vacanța de Paște, pe 2 mai, va începe depunerea dosarelor la secretariatul unității de învățământ preuniversitar de stat.





În ceea ce privește OUG 48, sumele necesare acordării diferențelor de drepturi salariale se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației, și se plătesc eșalonat, pe o perioadă de 5 ani, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, astfel: în primul an calendaristic se plătește 5% din valoarea diferențelor salariale; în al doilea an calendaristic se plătește 10% din valoarea diferențelor salariale; în al treilea an calendaristic se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; în al patrulea an calendaristic se plătește 25% din valoarea diferențelor salariale; iar în al cincilea an calendaristic se plătește 35% din valoarea diferențelor salariale.