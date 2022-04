Prof. Petcu Abdulea: "Ceea ce oferă facultățile astăzi este departe de ce ar trebui să fie un dascăl"

După ce mulți ani a predat la Școala nr. 4 din Medgidia, imediat după Revoluție a preferat să treacă de la catedră la Clubul Elevilor din Medgidia, dorindu-și să se ocupe exclusiv de creație literară. Un an a lucrat și la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, ca inspector pentru învățământ primar.





Întrebat de ce a preferat să plece de la catedră, răspunsul avea să vină dintr-o suflare: „Oooo, asta aș fi vrut să fac din primul an de învățământ. Prin toate școlile pe unde am fost am scos o revistă și îi cooptam pe cei care, cât de cât, aveau înclinații către a crea. Dar la Club era cu totul altceva. Mi se oferea posibilitatea de a lucra numai cu elevii cu înclinații. Mi-am recrutat elevi din toate școlile orașului Medgidia, de la liceeni până la cei foarte mici, de clasa a II-a – a III-a, cu care am constituit un cerc. Se pare cel mai bun cerc de creație literară din țară, după cel de la București, condus de domnul Tudor Opriș, de la Centrul Național de Excelență. În fiecare vară ne invita la tabere de creație, unde erau prezenți scriitori de diverse categorii, care vorbeau cu elevii”, povestește prof. Abdulea.





Decenii la rând s-a dedicat numai creației literare, lansând peste 20 de titluri, dar și sute de copii au prins drag de lectură datorită profesorului Abdulea, reușind cu ei performanța câștigării a numeroase premii în străinătate. Mărturisește că s-a pensionat cu o durere în suflet, pentru că, în ciuda rezultatelor remarcabile pe care le-a avut cu cercul literar de la Medgidia, nu a vrut să abuzeze, ba chiar să se umilească la Inspectoratul Școlar Județean Constanța pentru a primi prelungire.



„Cheia spre lectură se află la învățătoare și la profesorii de limba română”





Încercând să aflăm ce șanse mai are generația tik-tok să se întoarcă spre lectură, baza unei culturi generale de calitate, prof. Petcu Abdulea avea să ne declare că cea mai importantă este lupta cu neșcolarizarea prea multor copii. „Țările care au rezolvat problema asta sunt și cele mai avansate din lume: Japonia, Coreea de Sud, Israel. În timp ce la noi s-a abandonat complet grija față de copiii neșcolarizați. Acum ar trebui să existe mijloace care să-i determine pe părinți. Sunt țări în care li se iau părinților copiii pentru niște fleacuri, în timp ce la noi îi vedem cerșind pe stradă, îi vedem abandonați complet, bătuți, chinuiți, iar statul este inactiv. Solomon Marcus, întrebat într-o emisiune televizată care este cheia progresului unei țări, a declarat că sunt necesare trei lucruri: 1. Educație, 2. Educație, 3. Educație. Iar la noi educația chiar a rămas pe ultimul loc. Foarte trist. Trebuie acționat în zona aceea joasă, a copiilor care nu pot citi un text, ce să mai vorbim de înțeles. Din păcate, nu mai există nici formatorii de odinioară. Ceea ce oferă facultățile astăzi este departe de ceea ce ar trebui să fie un dascăl. Nu există copil să nu-i placă, hai nu în mod deosebit, cartea. Trebuie, însă, găsit genul lui preferat, iar asta este datoria educatorului de a-l câștiga. Pornind de la un fragment, poate să-l determine să citească întreaga cărticică. Cheia spre lectură se află la învățătoare și la profesorii de limba română. Nu se poate să ajungă la Bacalaureat fără să fi trecut prin câteva romane obligatorii”, a mai adăugat cu amărăciune prof. Abdulea.



Invitație la lectură – „O vacanță de vară extraordinară”





Și pentru că tot au intrat elevii mari și mici în vacanță, prof. Petre Abdulea, neobosit iubitor de creație literară, s-a gândit să le propună o lectură special concepută pentru cei cu vârste între 9 și 12 ani. În cea mai recentă cărticică semnată de el - „O vacanță de vară extraordinară”, se dramatizează o întâmplare petrecută la bibliotecă, unde sunt invitate, în timpul vacanței, animăluțele și păsările din ogradă, la sala de lectură. O carte care poartă girul Editurii Didactice și Pedagogice și care poate fi achiziționată pe adresa editurii sau în librăriile online.





„Totul ludic, totul jucăuș, cu umor. Am prezentat cartea aceasta unor grupuri de copii care s-au arătat entuziasmați. Mă intrigă ceea ce văd în librării, niște cărți aproape contraindicate. Serialele gen Jurnalul unui puști sau al unei puștoaice, cu câte șapte-opt volume, colorate divers, incită la nesupunere față de regulile școlare, față de ceea ce se cere într-o familie sau societate. Altele, cu niște nume nepotrivite pentru copii, depășesc net particularitățile de vârstă ale copiilor. «Aventurile unui spermatozoid» pentru copii de grădiniță, în care primează pozele și mai puțin textul. Am făcut chiar poze să trimit la Ministerul Educației, pentru că literatura pentru copii a ajuns sub orice limită. Se traduce mult, pentru că probabil se subvenționează din afară, întrucât și ilustrațiile sunt deosebite”, presupune prof. Abdulea.







Cert este că locul librăriilor a fost luat de sedii de bănci, farmacii sau localuri pentru pariuri, un semn al diluării spre sucombare a pasiunii pentru lectură. Asta în timp ce site-urile, care cândva erau dedicate vânzării de carte, s-au transformat în adevărate bazare online.





Absolvent al Institutului Pedagogic din Constanța și apoi al Facultății de Filologie din cadrul Universității București, prof. Petcu Abdulea face parte din categoria acelor dascăli pentru care elevul constituie emblema propriei călăuziri.