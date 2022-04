Stand de tot râsul al României, la Târgul de turism de la New York

Potrivit Realitatea,net câteva poze fixate pe o perdea neagră, așa arată într-o fotografie devenită virală în mediul online standul de “promovare” al României la Târgul Internațional de Turism din New York.Șase reprezentanți ai României s-au fotografiat pe un fundal în care tronează mesajul “Explorează Grădina Carpatică”. Fotografia a fost postată pe pagina Consulatului General al României în New York, dar a fost ștearsă ulterior.În mediul online, românii s-au revoltat de formula găsită pentru “promovarea” meleagurilor românești în Statele Unite.O replică a avut și Ministerul Turismului, instituția care a alocat bani pentru promovarea țării. Participarea României la acest târg a costat aproape 8.000 de dolari. Oficialii români susțin că s-a folosit “amenajarea standard, specifică manifestării expoziționale din New York de 20 de ani”.În timp ce România a rămas cu fotografiile prinse de o pânză neagră, alte țări au găsit metode diferite de a-și amenaja stand-urile expoziționale mult mai bine.