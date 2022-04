În Școala gimnazială nr. 11 vor fi create clase speciale pentru refugiații ucraineni

Membrii organizației neguvernamentale „Centrul de Resurse Civice“ sunt cei care vor ajuta la amenajarea și dotarea sălii de clasă.





Cei 80 de copii vor fi împărțiți în patru grupe de vârstă. Grupa I de grădiniță și grupa I din învățământul primar vor avea cursurile dimineața. Grupa a II-a de școală primară și grupa de școală gimnazială vor începe programul de la ora 13.00.





În urmă cu aproximativ trei săptămâni, inspectorului școlar general, Sorin Mihai, i-a fost prezentat, de către consilierul municipal Mirela Garip, propunerea de a crea clase pentru copiii ucraineni. „Domnia sa a considerat că mai bine ar fi ca ei să fie integrați în clasele de copii români”, a declarat Mirela Garip, adăugând că nu a considerat a fi o soluție viabilă. „Drept urmare, cu sprijinul unei echipe de voluntari, am insistat și am derulat două campanii de înscrieri, atât pentru elevi, cât și pentru profesori din Ucraina. Până în prezent, după multe discuții, am reușit să adunăm 80 de copii ucraineni și un grup de profesori voluntari, care să le predea la clasă. Am apelat și la sprijinul Primăriei Constanța. Prin implicarea domnului viceprimar Florin Cocargeanu s-a reușit identificarea unei anexe din cadrul Școlii gimnaziale nr. 11, în care acești copii să își poată desfășura activitatea școlară în condiții normale și, cel mai important, în limba lor maternă. Am pus toate aceste date și soluții pe masa inspectorului general și, de această dată, și-a manifestat deschiderea pentru a implementa un proiect pentru care s-a muncit foarte mult. Vreau să precizez că nu aș fi putut să realizez nimic fără implicarea și ajutorul necondiționat al Laurei Tănase, Gildei Lazăr și Carmen Dumitrescu”, a mai afirmat Mirela Garip.