Un fost decan al Universității "Andrei Șaguna" vrea să depună plângere penală împotriva lui Aurel Papari

„În urma descoperirii unor acte imorale, la limita de respectare a Legii educației naționale nr.1/2011, am solicitat, în luna aprilie 2021, să fiu eliberat din funcția de decan al Facultății de psihosociologie. În anul universitar 2020-2021, 11 studenți erau înmatriculați simultan la studii universitare de licență și de master în specializarea psihologie, fără a se ține cont de art. 5 alin. 3 din «Norma 09/11/2018 a Colegiului Psihologilor din România, privind obținerea atestatului de liberă practică», în care se stipulează că formarea profesională complementară (master) se realizează doar după formarea inițială (licență) și nu înainte sau simultan, situație de fapt care se află și în contradicție cu Legea Educației Naționale nr.1/2011, art.2, alin. 1: «legea are ca viziune promovarea unui învățământ orientat pe (….) competențe şi abilități de utilitate directă, în profesie». Cei 11 studenți nu ar putea profesa ca psihologi din cauza modului simultan de a urma studiile de licență și master. În ceea ce privește respectul conducerii Universității față de profesori, în cazul meu s-a dispus măsura concedierii pentru că mi s-ar fi desființat funcția didactică. Lucru total neadevărat, pentru că, deși am participat la un concurs pentru ocuparea funcției didactice de profesor la Facultatea de Științele comunicării și Științe politice, nu am fost informat despre o eventuală decizie a conducerii UAȘ de numire pe această poziție, continuând să derulez activități didactice tot la Facultatea de Psihosociologie, la disciplina Psihologie politică”, afirmă fostul decan.





În urma procesului intentat Universității „Andrei Șaguna” pentru concediere ilegală, prof. Cristian Barna primea sentința civilă nr. 893/2022 din 06.04.2022, pronunțată de Tribunalul Ilfov, care este executorie, dar care nu a fost pusă în aplicare nici până la această oră.





Concret, instanța a decis „Admite cererea de chemare în judecată. Anulează decizia nr. 35/02.07.2021, emisă de către pârâtă. Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care reclamantul ar fi beneficiat, calculate de la data încetării raporturilor de muncă şi până la data reintegrării. Dispune reintegrarea reclamantului în postul şi funcţia deţinute anterior concedierii. Obligă pe pârâtă la plata către reclamant a sumei de 4.165 de lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată azi, 06.04.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”.







Deși s-a prezentat pe 14 aprilie la universitate, unde a fost asigurat de rector de respectarea hotărârii instanței, acest lucru nu s-a întâmplat nici până în ziua de azi. „Din acest motiv, în zilele următoare, voi întocmi plângere penală împotriva lui Papari Aurel, pentru că, în calitate de persoană care a semnat contractul de muncă pe termen nedeterminat cu mine, se află sub incidența art 287 din Codul penal cu privire la infracțiuni contravenționale”, a mai spus fostul decan.



Reacția Universității „Andrei Șaguna”





Contactat telefonic, președintele Universității „Andrei Șaguna”, prof.univ. dr. Aurel Papari, nu a dorit să comenteze cele reclamate de prof. univ. dr. Cristian Barna. În ceea ce privește „actele imorale” referitoare la cei 11 studenți înmatriculați simultan, universitatea ne-a transmis concluziile Ministerului Educației: „1. Cele 11 persoane identificate în perioada 2018-202 înmatriculate simultan la studii universitare de licență, respectiv master în cadrul Universității «Andrei Șaguna» din Constanța îndeplinesc condițiile de înscriere la studii prevăzute de art. 151, alin (1) – «Pot participa la admiterea în ciclul I de studii universitare absolvenții de liceu cu diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă» - și art. 156 – «Pot candida la programe de studii universitare de master absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă» - din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 2. Întrucât Universitatea Andrei Șaguna din Constanța este o universitate particulară acreditată, acesta nu intră sub incidența art. 199, alin. (3) – «O persoană poate fi admisă și înmatriculată ca student concomitent la cel mult două programe de studii, indiferent de instituțiile de învățământ care le oferă (…)» - din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare”.





Zilele trecute, prof. univ. dr. Cristian Barna a trimis redacției „Cuget Liber” o reclamație cu privire la modul în care Universitatea „Andrei Șaguna” (UAȘ) din Constanța se comportă cu profesorii și studenții săi. Angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, inițial, ca profesor la departamentul de Psihologie, a devenit decan al Facultății de psihosociologie, iar ca urmare a „reorganizării structurii UAȘ“ i s-a desfăcut contractul de muncă.