Scandal prefabricat, la Școala nr. 30, unde vin "bogații orașului". "Îmi doresc sfârșitul stării de tensiune"

După tentativa, eșuată, de scandal cu elevul care a plâns în fața porții că nu este primit la ore (apropo, în cancelarie, profesorii se întrebau ce căuta fostul director în curte într-o zi în care nu avea ore), mai nou, i se impută noii directoare că nu vrea să primească în administrare spațiile câștigate în instanță de la Liceul „Tomis”.







„Ne-am luptat cinci ani pentru aceste spații”





Reamintim că în luna septembrie 2018, printr-o hotărâre de Consiliu Local, Școala gimnazială nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, avându-l ca director pe prof. Sorin Cernăianu, solicita și primea o cantină (P+subsol) – 735 mp, internat (P+3) – 700 mp, sală gimnastică (P) – 525 mp și teren de 6.979 mp, care erau în administrarea „vecinilor” de la Liceul Tehnologic „Tomis”. Conducerea liceului s-a opus la momentul respectiv, directorul prof. Cornel Dumitraşcu refuzând să semneze hârtiile de predare. „De ce i se atribuie unei școli un număr de clase mai mare decât capacitatea clădirii pe care o deține? Cu alte cuvinte, dacă eu am 30 de clase, de ce să cer 50, când nu am unde să le pun? De ce? Pentru că aici, la Școala nr. 30, vin bogații orașului și este la pomul lăudat? În proporție de 90 la sută, copiii care vin la Școala nr. 30 nu sunt din circumscripția școlară respectivă. Unii au viză de flotant. Pe ce criterii se înscrie? De ce nu se respectă legislația? La școlile generale trebuie să avem 25 în clasă, de ce avem 38 de elevi într-o clasă? De ce clasa a IV-a face de după masă dacă eu nu am puterea și capacitatea de a-i primi în școală? În hotărârea Consiliului Local nu se face nicio referire unde anume vor face ora de educație fizică și sport elevii Liceului Industrial «Tomis»", declara prof. Dumitrașcu.





Ulterior, a fost pronunțată o sentință definitivă prin care unității gimnaziale îi erau alocate spațiile respective. Cu toate acestea, autoritățile locale au amânat, în fiecare an, punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Consiliu Local. În cele din urmă, actualul primar, Vergil Chiţac, a propus anularea articolului cu pricina şi a fost votat în ședința Consiliul Local Constanța din iulie 2021.





Pe 22 septembrie, Școala „Gheorghe Țițeica“ a depus o acțiune la Tribunalul Constanța, prin care a cerut anularea HCL 203/30.06.2021, pe contencios administrativ, iar vineri, 25 martie 2022, instanța dădea câștig de cauză școlii.





Prof. Sorin Cernăianu a declarat că a fost foarte deranjat când a aflat că actuala directoare a depus o cerere prin care face mențiunea că nu are nevoie de spațiile solicitate. „Spații pentru care noi ne-am luptat timp de cinci ani de zile”, a afirmat fostul director, adăugând că a fost sunat tocmai de prof. Cornel Dumitrașcu, fostul director al Liceului „Tomis” (?!?). „Nu am nimic cu doamna Țigmeanu. Să fie sănătoasă și să-și facă treaba așa cum și-au făcut-o și alții înaintea dumneaei”, a declarat prof. Cernăianu pentru „Cuget Liber”.



„O nouă încercare de a crea tensiune în școală”





Întrebată de ce refuză aceste spații, prof. Florentina Țigmeanu s-a arătat foarte surprinsă că i se impută niște acțiuni de care nu are cunoștință. „Despre câștigarea în instanță a acelor spații am aflat din presă, pentru că în mod oficial nu am primit nicio comunicare, la nivelul școlii. Nu știu cine este avocatul care reprezintă școala, nici fostul director nu m-a informat despre demersurile făcute. Într-adevăr, am fost invitată de doamna director a Liceului «Tomis» să văd spațiile, pe care le-am vizitat împreună cu doamna director adjunct. Nu am avut absolut nicio discuție despre aceste spații cu fostul director, iar în ceea ce privește hotărârea despre care sunt incriminată, nu aș fi putut să o iau, pentru că tot timpul aceste hotărâri le ia consiliul de administrație al școlii. Ca să nu mai spun că hotărârea Tribunalului nu era definitivă și putea fi atacată în termen de 15 zile de la comunicare. Consider că este o nouă încercare de a crea tensiune în școală, ceea ce, din păcate, este un prejudiciu de imagine pentru o instituție unanim apreciată în rețeaua școlară constănțeană”, a declarat directorul Școlii 30, prof. Florentina Țigmeanu.





În ceea ce privește spațiile Liceului „Tomis” pe care ar urma să le primească, prof. Țigmeanu a declarat că sunt necesare sume considerabile de bani din partea Consiliului Local Constanța pentru a putea fi utilizate drept săli de clasă. „Este nevoie de lucrări de recompartimentare, dar pe de altă parte nu știm dacă permite structura de rezistență. Am fost în audiență la domnul primar Vergil Chițac și am înțeles că Primăria Constanța va demara o anvelopare a școlii și ar avea în vedere și construirea unei săli de sport. Dacă nu va reuși Primăria, mi-am propus să demarez un proiect transfrontalier și știu ce am de făcut, din postură de fost viceprimar. Altfel consider că am venit degeaba în această școală în care îmi doresc liniște și sfârșitul stării de tensiune, îmi doresc să construiesc împreună cu colegii condiții decente de studiu pentru elevii care se mândresc să învețe la Școala gimnazială nr. 30”, a mai adăugat directoarea Țigmeanu.





Cel puțin acestea sunt concluziile celor care, zilele acestea, asistă la un conflict făcut public, dintre fostul director al Școlii gimnaziale nr. 30 „Gheorghe Țițeica”, Sorin Cernăianu, și noul director, în persoana prof. Florentina Țigmeanu, numit ca urmare a câștigării concursului organizat de Ministerul Educației.