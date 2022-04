Şeful: Ai spus că termini proiectul în trei zile!Inginerul: Da, dar n-am spus că în trei zile consecutive.Un copil mic s-a pierdut în supermarket şi plânge necontenit. Oamenii din jur îl liniştesc spunându-i că îi vor găsi mama şi îi dau sfaturi:- Trebuia să te ţii de fusta mamei.- Am încercat, dar nu am ajuns.Soldatul:- Domnule comandant, am nevoie de o permisie. Soţia mea trebuie neapărat să nască şi nu poate fără mine!La întoarcerea din permisie, comandantul îl întreabă pe soldat:- Ei, cum se simt soţia, copilul?- Copilul?!- Păi n-ai zis că soţia ta va naşte?- Aaa, daaa… dar peste nouă luni!- Iarăşi stai întins pe canapea...- Draga mea, priveşte partea pozitivă: întotdeauna ştii unde să mă găseşti!Se întoarce soţul mai devreme acasă, deschide uşa la dormitor, când vede un tinerel în pielea goală care se ridică de lângă doamna şi sare iute pe geam.- Ce a fost asta, nevastă?- Ce să fie? Generaţia din ziua de azi: nici mie mersi şi nici ţie pardon!La un bar:- Bună ziua. Suc de morcovi aveţi?- Nu.- Dar de roşii?- Nu domnule, aici e bar!- Dar fiertură de ţelină?- Nu avem decât băuturi alcoolice.- Dumnezeu mi-e martor că n-am vrut să beau alcool, dar dacă nu aveţi altceva, daţi-mi o vodcă!În ajun de Paşti, copiii au împrăştiat prin curte ouă colorate în diferite culori: albastre, roşii, verzi. Cocoşul s-a apropiat de ouă, le-a privit lung, apoi a spus grav:- Da, va trebui să am o discuţie foarte serioasă cu păunul.