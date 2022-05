Ce avantaje au agenții economici care se înscriu în Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța

- Câți membri are CCINA la această oră?



- În prezent instituția noastră are peste 550 de firme membre, care reprezintă circa 65% din produsul intern brut al județului Constanța. Printre membrii noștri sunt multe firme mari și mijlocii, dar avem și firme mici.



- Cu ce probleme se adresează agenții economici spre a fi ajutați de CCINA?



- Mai ales în timpul pandemiei de coronavirus, mulți agenți economici ni s-au adresat cu probleme de forță majoră, activitatea lor fiind afectată de restricțiile sanitare impuse de autorități. Chiar și în momentul de față există o serie de contracte a căror executare este afectată de forța majoră. Dacă, până acum, efectele pandemiei se răsfrângeau asupra unor contracte la termen, prin prisma întârzierilor înregistrate (au fost fabrici închise sau au întârziat transporturile internaționale), în momentul de față, pe fondul conflictului dintre Federația Rusă și Ucraina, asistăm la alte situații de forță majoră. Sunt contracte ce nu pot fi executate din cauza interzicerii unor exporturi sau pentru că au fost închise unele porturi din Marea Azov. La rândul lor, agricultorii se confruntă cu probleme specifice. Lipsa precipitațiilor ar putea afecta grav recoltele din acest an. În aceste condiții vor trebui întreprinse demersurile pentru declararea stării de calamitate, întrucât toate culturile de toamnă și primăvară vor fi compromise. CCINA îi va ajuta pe fermieri atât pentru constatarea forței majore, cât și făcând demersurile necesare pentru decretarea stării de calamitate.







- În ultima perioadă, agenții economici au venit cu probleme pe care CCINA să le ridice în fața autorităților locale?



- Da, este cazul proiectului de mobilitate urbană referitor la modernizarea traseului rutier dintre complexul hotelier „Oxford” și gară. La cererea mai multor agenți economici am adresat o invitație Primăriei Constanța. În urma demersului nostru, reprezentanții municipalității s-au deplasat și au stat de vorbă cu agenții economici care sunt afectați de desființarea locurilor de parcare și de lucrările de amenajare. Vă dau un exemplu: o clinică medicală avea o cale de acces pentru persoanele cu handicap. Or, în condițiile derulării acestui proiect urban, respectivelor persoane nu le mai este permis accesul.







- Ce efect au avut discuțiile? Vor ține cont autoritățile locale de solicitările agenților economici?



- Reprezentanții primăriei au venit, și-au notat, iar noi am înaintat și o petiție ulterior. Proiectul este mai vechi și nu poate fi oprit din derulare, dar s-au găsit niște soluții de mijloc pentru agenții economici. Probabil vor fi oferite unele scutiri la taxele locale, astfel încât să fie diminuate pierderile pe care aceștia le vor înregistra.











- Doamnă director, ce servicii prestează CCINA pentru membrii săi?



- Camera de Comerț este singura instituție abilitată prin lege să elibereze avizele de forță majoră, certificatele de origine (document extern pentru partea de export). În plus, în afară de târgurile și evenimentele expoziționale pe care le organizăm pentru promovarea producătorilor și comercianților din județul nostru, avem un segment mare de formare profesională. Ne-am autorizat și dezvoltăm continuu această activitate. Vom autoriza noi cursuri, în funcție de solicitările din piață. În ideea de a identifica nevoile de formare profesională ale agenților economici din fiecare domeniu, le-am transmis firmelor membre un chestionar. După cum se știe, în Codul Muncii este prevăzută obligația agenților economici să asigure formarea profesională a angajaților o dată la doi ani. Pe de altă parte, sunt domenii care se confruntă cu o lipsă acută de lucrători calificați, cum este industria HoReCa, sector nevoit să importe forță de muncă. Am primit semnale și din portul Constanța, unde agenții economici au la rândul lor nevoi legate de formarea profesională. CCINA va întreprinde demersurile necesare organizării și autorizării cursurilor solicitate de mediul de afaceri. Vreau să precizez că ne străduim să asigurăm la cursurile noastre formatori de înalt profesionalism, în special de la instituțiile de control ale statului. De unde poți învăța mai bine dacă nu de la cei ce vin în control și care sunt obligați să facă și campanii de prevenție? De asemenea, instituția noastră asigură servicii pentru întocmirea documentației necesare agenților economici, de la înființare și pe tot parcursul derulării unei afaceri, cu depunerea ei la Oficiul Registrului Comerțului. Pentru aceste probleme avem un birou specializat, de informare și asistență pentru societăți.







- De serviciile CCINA pot beneficia și firmele care nu sunt înscrise în sistemul cameral?



- De serviciile noaste pot beneficia toți agenții economici, inclusiv cei ce nu au calitatea de membru. Diferența este că firmele membre beneficiază de reduceri substanțiale la tarifele pe care le aplicăm.







- Ce acțiuni sunt prevăzute pe agenda CCINA până la finalul acestui an?



- Pe linia prevenției și informării vom organiza sesiuni de lucru în transportul naval și agricultură. Pentru agricultură sunt avansate demersurile pentru încheierea unui parteneriat interinstituțional cu organismele abilitate. Producătorii, fermierii vor putea fi informați de Direcția Agricolă, APIA și ANIF cu toate problemele care îi interesează: aspecte legislative, acțiuni întreprinse, măsuri luate, finanțări alocate. De asemenea, vom organiza sesiuni de informare referitoare la gestionarea deșeurilor. Agenții economici trebuie să cunoască prevederile legale pe care trebuie să le respecte. Cerințele sunt diferite de la un domeniu la altul. Spre exemplu, în sectorul construcțiilor sunt exigențe diferite față de cele din agricultură. Totodată, am întreprins demersuri pentru încheierea unui parteneriat cu Garda de Mediu. Cu sprijinul specialiștilor acestei instituții vom organiza sesiuni de informare a agenților economici. La sfârșitul lunii iunie organizăm un eveniment dedicat exclusiv operatorilor portuari, transportatorilor și agențiilor de crewing: prima ediție a Constanța Maritime Business Event. Urmează Topul județean al firmelor. Sperăm ca, după doi ani de pauză din cauza pandemiei, să-l putem organiza în format fizic.







- Târgul de ambarcațiuni de agrement va mai fi organizat în acest an?



- Este foarte posibil să-l organizăm, dar nu la Constanța, ci la Tulcea.



- Pe masa Parlamentului se află proiectul Legii camerelor de comerț. Printre măsurile propuse se numără obligativitatea firmelor de a deveni membri ai sistemului cameral și plata unei cotizații. Inițiativa legislativă a stârnit o serie de reacții negative. Unii comentatori susțin că se vizează „înregimentarea forțată” a agenților economici în camerele de comerț și introducerea „unui nou bir”. Cum comentați aceste critici?



- Proiectul de lege este inspirat din modelul aplicat în Ungaria, care funcționează foarte bine. Nu este vorba de obligarea firmelor de a se înscrie în camerele de comerț. Calitatea de membru va fi, în continuare, opțională. Taxa în cauză este pentru înscrierea în catalogul firmelor, a cărei realizare este, prin lege, în sarcina camerelor de comerț. De-a lungul timpului, sistemul cameral a realizat, din fonduri proprii, catalogul exportatorilor și topurile firmelor. Contribuția pentru viitorul catalog nu este mare: pleacă de la circa 10 euro și ajunge la 100 de euro pe an, pentru firmele mari. Deci nu este o cheltuială mare, cu atât mai mult cu cât este deductibilă. Firmele înscrise în catalog vor beneficia de o promovare mult mai amplă decât în prezent. Este adevărat că sunt păreri pro și contra. Eu am discutat cu firme din ambele tabere. Sunt firme care și-au exprimat dorința să facă parte din acest catalog, pentru că ar deveni mai vizibile și ar avea întâietate în fața altor firme, printre care firmele străine, multinaționalele și reprezentanțele lor. Avem o serie de producători de materiale de construcții, produse agricole, produse alimentare; de ce să nu-i promovăm pe tot cuprinsul țării? Un astfel de catalog îți permite, la un click distanță, să găsești un producător român.



- Acest catalog va îndeplini și funcții publicitare?



- Da. Chiar am primit recomandarea ca, atunci când se va face acest catalog, să existe și o prezentare a societăților înscrise, cu fotografii și logo. Va fi un catalog dinamic, în care informațiile firmelor vor fi actualizate.





- Principalul motiv ar trebui să fie apartenența la comunitatea de afaceri pe care Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța o reprezintă. Un al doilea motiv este creșterea vizibilității agentului economic. Instituția noastră se străduiește să susțină dezvoltarea relațiilor între societățile comerciale, în cadrul comunității de afaceri. Să vă dau un exemplu recent: un agent economic și-a exprimat dorința de a-și promova serviciile și de a găsi furnizori, producători, parteneri din mai multe domenii de activitate. Or, CCINA este locul în care poate veni pentru a identifica, dintre firmele noastre membre, un partener economic. Iar faptul că acesta este membru al Camerei de Comerț îi sporește credibilitatea.- Membrii CCINA beneficiază de gratuitate la o serie de servicii prestate de instituția camerală și de reduceri la alte servicii. Totodată, interesele lor sunt mai bine reprezentate în fața autorităților centrale și locale. Instituția noastră este liantul dintre mediul de afaceri și autorități. Atunci când un agent economic se confruntă cu probleme a căror soluționare depinde de instituțiile statului, îi va fi mult mai greu să le rezolve singur. În schimb, unindu-se cu ceilalți agenți economici în cadrul sistemului cameral, vocea lui se face auzită. Instituția noastră se străduiește să organizeze sesiuni de informare, sesiuni de lucru pe domenii de activitate (navigație, agricultură etc.), în cadrul cărora agenții economici sunt informați asupra noutăților apărute (în domeniul legislației, al subvențiilor). Cu acest prilej sunt înregistrate problemele ridicate de agenții economici, doleanțele lor, pentru a fi aduse în fața autorităților centrale și locale, direct sau prin intermediul Camerei de Comerț și Industrie a României.- Cotizația pentru nivelul bază este de 400 de lei pe an, iar suma este deductibilă din punct de vedere fiscal. Cotizația maximă este de 5.000 de lei pe an, fiind preferată de firmele mari. Diferența dintre nivelul bază și nivelul cinci de cotizare, în afară de gratuitățile acordate, este dată de cuantumul reducerilor aplicate la anumite servicii. Vă dau un exemplu: dacă la avizul de forță majoră membrul de nivelul unu beneficiază de o reducere de 10% a tarifului, în cazul nivelului cinci, reducerea este de 50%.