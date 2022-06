Prof. Niculina Andreiev: "Este ceva extraordinar să lucrezi cu cei mici. Întinereşti şi te simţi, din nou, copil"

-A fost greu concursul, doamna director?



-Nu a fost greu, numai că am avut altfel de emoţii, de data aceasta.



-Aţi avut contracandidaţi?



-Am fost singura înscrisă la concurs. Multă lume îmi spunea că este o grădiniţă mare, că o să fie greu, dar eu sunt obişnuită cu aşa ceva. Şi la Lumina, când am preluat mandatul, în 2010, erau şase grupe de program normal şi am ajuns să avem şi şase grupe de program prelungit în zece ani.







- Câte cadre didactice are grădiniţa la acest moment?



- Ne bazăm pe 31 de cadre didactice. Sunt 15 norme pentru personalul nedidactic şi didactic auxiliar. Avem 14 grupe pentru programul prelungit al copilaşilor, deci 28 de educatoare, şi trei grupe de program normal, cu trei educatoare. Este o grădiniţă frumoasă, unde se desfăşoară diverse proiecte. Avem multe colege cu gradul didactic I, interesate de dezvoltarea profesională. Participăm în mod constant la cursuri de formare profesională.







-Sunt interesați copiii, educatoarele să participe la diferite competiții și concursuri, festivaluri?



-Desigur, avem colege care vor să participăm la cât mai multe festivaluri şi concursuri. De exemplu, ultima competiție derulată se referă la cea de-a VI-a ediție a Concursului de fotografie, dansuri și cântece populare tradiționale și ale etniilor din diferite zone folclorice, din cadrul proiectului educativ „Multiculturalitate și diversitate pe plaiuri dobrogene”. În cadrul acesteia, cei mici s-au întrecut în cântece populare românești și ale altor etnii din regiunea Dobrogei. În acest fel, atât cadrele didactice, cât şi copiii au promovat și au făcut tot posibilul de a păstra viu în sufletul lor folclorul românesc. O altă activitate interesantă desfăşurată recent este cea de colectare deșeuri electrice, derulată în cadrul programului național „Ecogrădiniţa”.



-Ce înseamnă pentru dumneavoastră lucrul cu copiii?



-Este ceva magic. Când intru în sala de clasă (eu am fost şi educatoare, nu am fost degrevată de ore la Lumina) şi lucrez cu cei mici este ceva nemaipomenit, intri într-o altă lume, o lume de basm. Te copleşesc emoţiile. Este ceva extraordinar să lucrezi cu copiii, întinereşti şi te simţi, din nou, copil.







-De ce nu aţi ales învăţământul primar?



- Pentru că îmi plac copiii de vârstă mai mică. Părerea mea este că a fi educator implică alte lucruri, în special afective, lumea magică a copilaşilor. Ei se află în prima etapă de formare, de socializare şi atunci simt că pot să mă pliez mai bine pe lucrul acesta. În urma facultăţii absolvite, am obţinut dublă calificare, atât de educator, cât şi de învăţător, dar nu m-a tentat să predau la şcoală, în ciclul primar. Aveam posibilitatea să particip, anul acesta, la concurs şi pentru funcţia de director adjunct la Şcoala gimnazială din Lumina, dar nu am dorit să plec din învăţământul preşcolar.







-Ce v-aţi propus să faceţi în acest mandat de patru ani?



-În primul rând, menţinem proiectele pe care le avem în desfăşurare şi ne gândim la implementarea altor proiecte, pe viitor.







-Are nevoie grădinţa de reabilitare?



-Vom intra într-un proces de reabilitare energetică. Am întrebat la primărie dacă ne vom muta în altă locaţie, dar deocamdată nu se ştie acest lucru. Am înţeles că mai durează aproximativ un an până se întâmplă lucrul acesta. La noi este curat tot timpul, dar grădiniţa este veche şi are nevoie de reabilitare. Se vor reface instalaţiile termice, electrice etc.







-Vă confruntaţi cu deficit de personal?



-Nu ducem lipsă de personal didactic. Avem nevoie de personal didactic auxiliar, şi aici mă refer la secretară şi contabilă. Avem o secretară angajată, dar numai cu două ore. Chiar și așa, facem tot posibilul să ne descurcăm. Majoritatea cadrelor didactice sunt titulare, cu o bună pregătire metodică și de specialitate, absolvente de colegii pedagogice și ale Facultății de Psihologie și Științele Educației.



-Cum gestionați situația copiilor cu nevoi speciale?



-În primul rând, consiliem părinții, consiliere individuală, în grup. Și ceilalți părinți au nevoie să înțeleagă situația, sprijin pentru acei copii. Acești micuți au nevoie de ajutor. Îi ajutăm prin povești terapeutice, prin bunul exemplu, jucării, dramatizări.



-Am ajuns la finalul unui alt an şcolar. Copiii intră în vacanţă săptămâna aceasta sau mai pot frecventa grădiniţa?



-Este adevărat, cei mici intră în vacanţă, dar părinţii îi mai pot lăsa la grădiniţă pe parcursul lunii iunie şi iulie. În august, suntem închişi pentru igienizare şi ne vom relua cursurile, apoi, începând cu data de 5 septembrie.





- Sunt profesor pentru învăţământul preşcolar, cu o vechime în învăţământ de 28 de ani, din care 11 ani în funcţia de director. Am fost director la Grădiniţa „Luminiţa” din localitatea Lumina şi sunt profesor metodist în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa. Am ajuns la această grădiniţă frumoasă în urma participării la concursul pentru directori. Am ales-o pentru că este o grădiniţă mare, de perspectivă şi simt că o pot conduce. Am energia necesară. În acelaşi timp, am ales-o şi pentru că aici există un colectiv foarte bun, iar un manager nu poate realiza totul de unul singur, ci cu echipa lui. Ştiind că aici există, deja, o echipă bună, am ales această grădiniţă.