CECCAR – organizația fără de care viața economică din România ar fi de neconceput

- Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România (CECCAR) este o organizație profesională cu o tradiție de peste un secol. Anul acesta, pe data de 13 iulie, împlinește 101 ani de existență. CECCAR are filiale în fiecare județ și reunește două categorii de profesioniști de mare importanță pentru economia națională:experții contabili și contabilii autorizați. CECCAR este singurul organism abilitat să acorde calificările profesionale pentru aceste categorii.Experții contabili sunt profesioniștii care întocmesc evidența contabilă la societățile comerciale, la persoanele juridice, cei care vizează bilanțurile financiar-contabile și care pot întocmi rapoartele de expertiză contabilă solicitate de diferite instituții - organe judecătorești, Poliție și Procuratură - sau de către persoanele juridice care solicită expertiză extrajudiciară. În schimb, activitatea contabililor autorizați se limitează la întocmirea evidenței contabile a persoanelor juridice.- Organizația noastră îi reprezintă pe membrii săi în relația cu instituțiile statului, iar toate proiectele de acte normative care au legătură cu activitatea financiar-contabilă sunt discutate, înainte de adoptare, cu CECCAR. Mai ales în ultimii șase ani, Ministerul Finanțelor și Ministerul Justiției au solicitat punctul de vedere al CECCAR. Este firesc să fie așa întrucât profesioniștii organizației noastre dețin expertiza necesară în domeniul financiar-contabil. De asemenea, asociația noastră realizează documentația pentru reglementările privind activitatea de expert contabil și contabil autorizat.- Autorizarea acestor profesioniști este efectuată exclusiv de CECCAR. Asociația se preocupă de pregătirea celor ce urmează a se prezenta la examenul de acces în profesiune, examen care este organizat tot de CECCAR. Anul acesta, examenul se va desfășura în septembrie sau la începutul lunii octombrie. După examen, absolvenții urmează un program de instruire de trei ani, cu examene semestriale. La finalul celui de-al treilea an se dă examenul de definitivat pentru obținerea calității de expert contabil sau de contabil autorizat.- După cum se știe, legislația fiscală este deosebit de complicată și schimbătoare. Cum se realizează perfecționarea pregătirii profesionale a acestor profesioniști, pentru a ține pasul cu modificările legislative?- Fiecare expert contabil sau contabil autorizat trebuie participe, în fiecare an, la cursurile de perfecționare a pregătirii profesionale organizate de CECCAR. Acestea au durata de 40 de ore, lectorii fiind specialiști agreați de conducerea CECCAR. În ultimii ani, pe perioada pandemiei, acestea s-au desfășurat în sistem on-line. Fiecare profesionist din domeniu trebuie să participe la cursurile anuale și la testul final. Cursurile sunt gratuite, costurile lor fiind suportate din cotizațiile membrilor organizației. În ceea ce privește cotizațiile, trebuie să știți că acestea cuprind o sumă fixă și una variabilă, calculată în funcție de venitul anual al fiecărui membru. Achitarea cotizației este o condiție pentru acordarea vizei de practică profesională pentru anul în curs.- CECCAR este una dintre cele mai mari organizații din țară, iar filiala Constanța este a doua ca mărime, după cea din București, având 1.429 de membri persoane fizice și 526 de membri persoane juridice. Trebuie precizat că aceste cifre se referă la membrii avizați, deci la cei care pot să își exercite profesiunea. Există și o categorie largă de experți contabili care sunt suspendați din profesiune, fiind angajați la ANAF și având calitatea de funcționari publici.- Într-adevăr, pe data 13 iunie 2022 se împlinesc 101 ani de la înființarea asociației noastre. În cadrul festivităților organizate la nivelul fiecărei filiale județene, vor fi premiați experții contabili și contabilii autorizați care s-au clasat pe poziții fruntașe în topul local al membrilor CECCAR.