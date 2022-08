Proiectul privind delegarea serviciilor Confort Urban, analizat pe toate părţile de aleșii locali

La acest capitol au existat mai multe luări de cuvânt, primul care şi-a exprimat opinia fiind liderul grupului USR, Dumitru Caragheorghe.





„Nu înţelegem caracterul extraordinar al acestui proiect şi de ce se află el pe ordinea de zi. Am solicitat retragerea sa de pe ordinea de zi. Noi ne vom abţine”, a spus Caragheorghe.





Unul dintre cei mai vocali consilieri în timpul şedinţei a fost liderul grupului PSD, Costin Răsăuţeanu, care a avut mai multe întrebări pentru primarul Vergil Chiţac.





„Probabil argumentele noastre or să lumineze și USR. Noi avem următoarele întrebări și ne bucurăm că domnul primar s-a aflat în ședință. În referatul de aprobare, s-a menționat că capacitatea de acoperire a tuturor zonelor necesită intervenții. În contractul cadru, se prevede că primăria are dreptul a controla și a întocmi note de constatare. Întrebarea noastră este: ați realizat și propus soluții la problemele identificate? Ce cheltuieli suplimentare presupun cele prezentate de dvs.? Care sunt zonele din Constanța care ar avea nevoie de această intervenție suplimentară?”, a intervenit Costin Răsăuţeanu.



Răspunsul lui Vergil Chiţac a venit imediat.





„Ați sesizat foarte bine. Eu, de când sunt la Primăria Constanța, am constatat că Confort Urban, prin contract de delegare a serviciilor, are niște limite. Am văzut când le-am făcut planul de muncă, bugetul. Productivitatea lor, puterea pe care o au ei este mult mai mică decât nevoia orașului. Orașul se dezvoltă, câte străzi noi trebuie să facem, străzi de reparat, intrări, bulevarde. Dacă ne-am pune problema ca Confort Urban să poată să ajungă din urmă vreodată, probabil că viețile noastre vor trece și dacă ne mai naștem o dată. Dacă am capitaliza este mult mai scump decât ceea ce am propus. În contractul de delegare este scris că această societate nu poate subcontracta mai mult de 5% din totalul proiectelor dintr-un an de zile. Noi dorim ca acesta să facă un acord-cadru pe surse minime și să scoată la licitație și în paralel cu Confort Urban să repare străzile, pentru a aduce orașul într-o formă mai bună. Când spuneți că astfel de contracte au făcut obiectul unor decizii ale Curții de Conturi, doar dacă vă referiți la alt contract. Confort Urban a subcontractat lui Shapir și au făcut ei lucrările. Să nu aveți niciun dubiu din punct de vedere a situației juridice. Să gândim rațional. Dacă în contractul de delegare putem subcontracta 5%, de ce nu am putea și mai mult? Ca să facă primăria așa - străzile cu nume și prenume le retragem din administrarea lui Confort Urban către primărie și ne ocupăm noi de licitație. Când ele sunt retrase de la Confort Urban, nimeni nu le întreține. Uitați-vă pentru niște amărâte de stații de autobuze că a durat un an de zile”, a spus Vergil Chiţac.





În cele din urmă, acest proiect a fost respins cu 10 voturi pentru, 7 împotrivă şi 9 abţineri.





Toate celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost adoptate, inclusiv proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Construire stadion „Gheorghe Hagi”, str. Primăverii nr. 2-11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa.





Aşa cum se întâmplă de foarte multă vreme, şedinţa s-a desfăşurat în format online şi a putut fi urmărită pe canalul de YouTube al Primăriei Municipiului Constanţa.





Cel mai dezbătut a fost proiectul de hotărâre cu numărul 6, şi anume cel care viza modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa.