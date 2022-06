Reamenajarea Pieţei Tic-Tac mai are de aşteptat! Proiectul a fost retras de la vot

Proiectul numărul 4, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Îmbunătățirea mediului urban în zona Compozitori” – etapa studiu de fezabilitate, şi proiectul numărul 7, privind modificarea HCL nr. 162/2021 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reamenajare Piața Agroalimentară Tic-Tac”, au fost, de asemenea, retrase.





Liderul grupului USR, Dumitru Caragheorghe, l-a întrebat public pe primarul Vergil Chiţac de ce a retras proiectele 4 şi 7. Răspunsul din partea edilului a fost unul foarte prompt: „Nu trebuie să vă dau dumneavoastră explicaţii!”.





Surprins de răspuns, Dumitru Caragheorghe şi-a spus părerea despre atitudinea lui Vergil Chiţac din şedinţa extraordinară.



„Practic, primarul Vergil Chiţac, nerăspunzând unei întrebări adresate de un consilier local, nu răspunde în faţa cetăţenilor Constanţei. Este o sfidare împotriva tuturor cetăţenilor. Eu ştiu de ce au fost retrase cele două proiecte, dar voiam să spună domnul primar public care a fost motivul. Nu au avut aviz în comisia tehnico-economică. Din acest motiv au fost retrase. Dar el nu a vrut să spună lucrul acesta pentru a nu-şi însuşi o eroare a aparatului executiv. Este o sfidare şi la adresa consilierilor pe care îi convoacă în şedinţă extraordinară pe proiecte pe care nu le stăpâneşte şi pentru care nu are aviz din partea comisiilor. Aceste proiecte retrase trebuie refăcute şi să fie reintroduse în comisia tehnico-economică. Nu este vorba de aviz în comisia de specialitate. Noi ne trezim cu ordine de zi pentru şedinţă extraordinară pe care se află proiecte care nu au avizele necesare de la şedinţele tehnice şi apoi să le retragă. Este noaptea minţii! Nu am de unde să ştiu de ce domnul primar are un astfel de comportament. I-am pus o întrebare simplă. Nu a vrut să răspundă pentru că este vina aparatului executiv”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Dumitru Caragheorghe.





Celelalte proiecte aflate pe ordinea de zi au fost votate şi adoptate de către consilierii locali cu unanimitate de voturi.





