Liberalii s-au reunit la Poiana Braşov pentru două evenimente importante. Vergil Chiţac, printre candidaţi

„Joi a avut loc Liga Aleşilor Locali, iar vineri este Consiliul Naţional al PNL. În cadrul acestui consiliu se vor alege vicepreşedintele, un prim-vicepreşedinte şi secretarul general. Noi, de la Constanţa, participăm cu o delegaţie formată din 27 de liberali. 15 dintre aceştia sunt de drept, iar 12 sunt aleşi de către Biroul Politic Judeţean. Printre ei se află parlamentari, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, primarul municipiului Constanţa, primarii altor municipii, viceprimari din municipii, vicepreşedintele Consiliului Judeţean, preşedinţii organizaţiilor interne şi aşa mai departe. Organizaţia PNL Constanţa va face tot ceea ce îi stă în putinţă pentru a avea un vicepreşedinte în domeniul Apărării şi Siguranţei Naţionale”, a declarat pentru „Cuget Liber“ Marian Cruşoveanu.





El consideră că, după acest eveniment, lucrurile vor reveni la normal în Partidul Naţional Liberal.



„Odată cu acest eveniment se definitivează alegerile în cadrul Partidului Naţional Liberal şi se ocupă şi ultimele funcţii vacante la nivel naţional. Lucrurile intră pe un făgaş normal în ceea ce priveşte activitatea şi strategia Partidului Naţional Liberal”, a mai adăugat Marian Cruşoveanu.





Contactat de „Cuget Liber“, senatorul Septimiu Bourceanu a vorbit despre ceea ce înseamnă Liga Aleşilor Locali, nu doar pentru PNL, ci pentru orice partid din România.





„Liga Aleşilor Locali este, din punctul meu de vedere, un for extrem de important al oricărui partid politic care are oameni în administraţia locală. În administraţia locală sunt diferite probleme, iar acest for are capacitatea să transmită mai departe în interiorul partidului o sinteză a acestor probleme şi, bineînţeles, propunerea de soluţii. Din punctul meu de vedere, Liga Aleşilor Locali are rolul de a menţine partidul conectat la realitatea din teritoriu. Eforturile fiecărui primar contează. Primarii au câteva categorii de probleme. Categorii specifice localităţii respective, categorii de probleme locale sau regionale şi categorii de probleme legate de legislaţia naţională. Lucrurile ar trebui să ia un feedback apropiat de realitate”, a declarat pentru „Cuget Liber“ senatorul Septimiu Bourceanu.





El a explicat apoi ce se va întâmpla în cadrul Consiliului Naţional al PNL şi crede cu toată tăria că şansele de câştig ale lui Vergil Chiţac sunt mari. Primarul municipiului Constanţa se va bate pentru funcţia de vicepreşedinte în domeniul apărării şi siguranţei naţionale cu Virgil Guran, Ben Oni Ardelean şi Sorin Moldovan.





„La Consiliul Naţional se îndeplineşte o procedură de alegere a unor oameni care îşi doresc să candideze pentru nişte poziţii care au fost eliberate. Premierul României, Nicolae Ciucă, avea funcţia de vicepreşedinte pe apărare şi pentru că a ajuns preşedintele PNL s-a eliberat acea poziţie şi atunci este normal să se facă alegeri. De la Constanţa candidează primarul Vergil Chiţac. Faptul că există o candidatură din partea oraşului nostru este un lucru foarte bun. Eu cred că şansele lui Vergil Chiţac sunt importante în acest moment. Există o concurenţă pe post, ceea ce este un lucru foarte bun şi cred că din acest motiv Partidul Naţional Liberal va ieşi mai întărit”, a concluzionat Septimiu Bourceanu.





