Tarife mai mari la taxiuri, în Constanța, la început de vară. "Este o creștere de bun simț!"

Scumpirea a fost pusă în aplicare de la începutul săptămânii trecute și nu vizează plafonul maximal. Acesta este în continuare fixat la 3,5 lei, așa cum s-a stabilit în urmă cu aproape 15 ani. „Pentru modificarea plafonului maximal este nevoie de hotărâre de Consiliu Local, însă poate fi mărit plafonul minim. În schimb, ce anume se va schimba va fi tariful de noapte. Dacă până în prezent se aplica un tarif de 3,5 lei +50%, de săptămâna trecută tariful de noapte nu poate fi mai mare de 3,5 lei/km. Altfel spus, de săptămâna trecută, în ultimele cazuri, a scăzut tariful de noapte”, a mai explicat Lică Neagu.





Era nevoie de actualizarea prețurilor, în condițiile în care, în ultimele luni, mai mulți șoferi au renunțat la această profesie, acuzând că erau nevoiți să aducă bani de acasă pentru a acoperi cheltuielile cu reparațiile vehiculelor, uzura și altele.



Se impune remarcat faptul că în stațiile de taxi din zonele aglomerate, în special din zona Gării Constanța, pot fi găsiți taximetriști care solicită prețuri mai mari decât cele impuse prin legislație, care pretind inclusiv 5 lei/km sau peste. De aceea, clienții sunt sfătuiți să fie atenți la prețurile inscripționate în locuri vizibile, înainte de a se urca în taxi, inclusiv să vadă existența ecusonului eliberat de Primăria Constanța. Reprezentanții taximetriștilor au admis că, în special în timpul verii, creşte numărul reclamațiilor care-i vizează pe „ilegali” ce și-au făcut baza de operații în zona gării. Reclamațiile trebuie însă îndreptate către Poliția Locală Constanța, singura abilitată să aplice sancțiunile.



Cine veghează la respectarea prevederilor Regulamentului de taxi?





În aceeași idee, nu se poate să nu remarcăm faptul că a trecut aproape un an de când a fost adoptat Regulamentul pentru transportul persoanelor în regim de taxi, la nivelul municipiului Constanța. Cu toate acestea, măsurile prevăzute în regulament nu se regăsesc și în trafic, în taxiurile de pe străzile orașului, după cum ne-au reclamat constănțenii. „Folosesc aproape zilnic taxiul, dar nu pot spune că am observat respectarea unui cod vestimentar, a muzicii ambientale din vehicul sau alte măsuri. Poate doar faptul că nu am mai întâlnit șoferi care să fumeze în timpul curselor. Dar în continuare sunt nevoit să ascult manele sau muzică populară, în continuare șoferii vin cu pantaloni scurți”, ne-a transmis Sorin I., un constănțean întâlnit în zona gării.





Valul de scumpiri din ultimele luni a ajuns și la nivelul transportului de persoane. După ce, în urmă cu aproximativ o lună, CT Bus a anunțat scumpirea biletelor de călătorie, a venit rândul taximetriștilor constănțeni să mărească prețurile. Decizia a fost luată la nivelul Camerei Taximetriștilor Constanța, organizație profesională a celor care transportă persoane și mărfuri în regim de taxi, în urma unui audit. „Este vorba despre mărirea plafonului minim, care până în prezent a fost de 2,61 lei/km și a fost mărit la 3,19 lei/km. Mărirea a venit în urma unui audit comandat de Camera Taximetriștilor, care a luat în calcul și restul scumpirilor. Este un aspect cunoscut de toată lumea faptul că 40% din prețul per kilometru este prețul carburantului. Iar prețul de 2,61 lei/km era în vigoare de când carburantul este 4,8 lei/l. În prezent carburantul a ajuns la peste 9 lei/l, în vreme ce scumpirea prețului cursei cu taxiul este de câțiva zeci de bani. Este o creștere a prețului de bun simț”, a declarat Lică Neagu, reprezentantul Federanției Naționale a Șoferilor din România.