Vot final! "Vapoarele lui Mazăre", casate şi duse la fier vechi!

Principalul motiv invocat de edil este faptul că respectivele vapoare se află într-o stare avansată de degradare. „Se constată încetarea uzului sau interesului public local prin prisma faptului că bunurile mobile identificate ca vedete maritime sunt în stare avansată de degradare, de peste 50%, fiind necesară casarea acestora, lucrările de remediere implicând costuri foarte mari. Cele cinci vedete maritime sunt amplasate la intrarea / ieşirea din municipiul Constanţa spre Ovidiu, în zona Gării CFR, în zona Pescărie, la intrarea / ieşirea din municipiul Constanţa spre Valu lui Traian şi la intrarea / ieşirea din municipiul Constanţa spre Mangalia (zona Constanţa Sud)”, se arată în raportul semnat de arhitectul şef al oraşului, Dan Petre Leu.





Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 17 voturi pentru şi 8 împotrivă, nu înainte ca Dumitru Caragheorghe, consilier local USR, să sublinieze necesitatea ca ele să fie înlocuite cu alte simboluri ale municipiului. „Constanţa are nevoie de elemente de identificare majore, mai ales la intrările în oraş. Suntem în faţa unui proiect care urmează să lase libere anumite spaţii şi unde va trebui apoi să fie amenajate elemente de identificare specifice. Există deja o linie bugetară deschisă în acest an cu un proiect, care vine să îndrepte un barbarism patrimonial care s-a făcut, prin dislocarea unui element de patrimoniu. Valul de pământ medieval, de la intrarea dinspre localitatea Valu lui Traian, şi înlocuirea acestuia cu acel vapor. Propunem reconstituirea Valului de pământ medieval, care poate aduce un plus cultural şi turistic pentru oraş”, a precizat consilierul local.