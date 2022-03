Aleşii locali din Constanța au decis! S-a înființat Fundația Pontica, suma alocată fiind de 500.000 de lei!

Şedinţa solemnă a debutat cu un moment emoţionant, şi anume intonarea imnului de stat al României, „Deşteaptă-te române!”.





Imediat după acest moment, primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, a luat cuvântul şi a făcut referire la situaţia sumbră din Ucraina.





„Încă din prima zi de război am fost alături moral de Ucraina și de orașul Odesa. Am trimis seturi de prim ajutor, chituri de supraviețuire. Am strâns alimente, haine și tot ce mai era nevoie. Vom continua și vom multiplica acest sprijin. În același timp agresiunea rusă din Ucraina are toate atributele unei agresiuni hibride împotriva Europei și a Republicii Moldova. Am inițiat relația de colaborare cu municipiul Cahul din Republica Moldova. Mizăm în continuare într-o colaborare bună între primărie și Consiliul Local Constanța”, a declarat Vergil Chiţac.





Pe agenda şedinţei solemne s-au aflat două puncte şi anume „Adoptarea simbolică a Declarației de sprijin și solidaritate cu Ucraina și cu partenerii municipali din Ucraina” şi „Adoptarea simbolică a Declarației de sprijin și solidaritate cu Republica Moldova și cu partenerii municipali din Republica Moldova”.





După ce acestea au fost citite, toţi cei 23 de consilieri locali aflaţi în sală au votat pentru adoptarea lor. Imediat după aceea s-a trecut la şedinţa extraordinară a Consiliului Local Constanţa.





Primul proiect aflat pe ordinea de zi a fost proiectul de hotărâre privind înființarea Fundației Pontica pentru care s-a alocat suma de 500.000 de lei din fondurile publice. Propunerile pentru membrii consiliului director au fost Alin Vintilă, Laura Tănase şi Claudia Dobre.





La acest punct, reprezentanţii USR au cerut lămuriri în legătură cu propunerea Claudiei Dobre, cea care face parte din PSD. Liderul celor de la USR, Dumitru Caragheorghe, i-a explicat primarului Vergil Chiţac faptul că nu este corect ca un membru al consiliului director să fie totodată şi membru de partid. Chiţac a răspuns prompt şi i-a spus acestuia că numirea a fost făcută pe considerente profesionale.





Această fundație va gestiona revista Tomis, dar va putea primi și donații pe care Primăria Constanța nu le poate primi direct.



După mai multe discuţii în contradictoriu, proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru.





Al doilea proiect aflat pe ordinea de zi a fost cel privind alocarea cu titlu gratuit la chirie a unor locuințe aflate în Campusul „Henri Coandă„ pentru refugiații din Ucraina. Acest proiect a trecut tot cu 23 de voturi pentru.





Ultimul proiect aflat pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre privind aprobarea denunțării acordului de Cooperare dintre municipiul Constanța şi Sankt-Petersburg (Federația Rusă), precum şi a Protocolului de înfrățire între oraşele Constanta şi Novorossysk (Federația Rusă) a trecut de asemenea cu 23 de voturi pentru.





Până la startul şedinţei extraordinare, asistenţa a putut lua parte la o şedinţă solemnă ţinută în sprijinul refugiaţilor din Ucraina care au fugit din calea războiului.