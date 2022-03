Se demolează biserica de la Macul Roşu? "Nu pot fi absurzi să intre, doar nu suntem în război"

Luni, 7 martie, întrebat în legătură cu acest termen de 14 martie, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, și-a exprimat speranța că nu o vor demola acum, în postul Paștelui, adăugând că s-a găsit un spațiu pentru a fi relocată, undeva în proximitatea cartierului Henri Coandă. „O să cerem răbdare ca să o relocăm. Nu pot fi absurzi să intre (să o demoleze – n.r.), doar nu suntem în război”.





S-ar părea că odiseea acestui așezământ de cult controversat se apropie de un deznodământ, după ce ani la rând s-a crezut că nu se va putea ajunge la demolare.





Ca dovadă, în decembrie anul trecut, IPS Teodosie nu pregeta să spere: „Biserica se va reloca. Dacă nu se va găsi un loc, nu va dispărea. Cine are curaj să desființeze o biserică cu atâția enoriași? Să se dea un loc neprovizoriu, în vecinătate, asta așteptăm. Tot timpul a fost vorba de o relocare, nu de altceva. De ani de zile se discută. Până se relochează, este o comunitate acolo care s-a format și are nevoie de asistență religioasă. Pe plan mondial, nu are dreptul nimeni să oprească manifestarea religioasă a unor enoriași. Nu cred că are cineva curajul să o dărâme, atât timp cât preoții vor sta în biserică. Vor dărâma peste ei biserica? În timpul comunismului, când s-a dărâmat Sfânta Vineri, au fost câțiva oameni care au spus «Noi stăm aici, dărâmați-o peste noi!». Erau alte restricții și i-au luat de acolo cu forța, i-au încătușat”.



Transporturi umanitare ale Arhiepiscopiei Tomisului





De asemenea, în cadrul întâlnirii de luni, 7 martie, cu presa pe tema războiului și a refugiaților din Ucraina, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a adus în discuție durerea și absurdul războiului, „pentru că nu există ceva mai rău, pentru că războiul ne desparte pe unii de alții. Este cel mai potrivit prilej să ne aplecăm asupra celor hăituiți de război, ca să-i primim ca pe ai noștri în casele noastre și să le oferim tot ce avem mai bun”, adăugând că în această perioadă s-au întețit rugăciunile, la fiecare liturghie. „Pentru că pacea este sensul vieții, sensul divin pentru care a coborât Fiul lui Dumnezeu la noi. Nădăjduim să nu mai dureze, să se termine cât mai repede și noi toți trebuie să ne concentrăm să ne rugăm și să ajutăm ca acei cuprinși de atâtea dureri și de răni să simtă prin dragoste și purtarea noastră de grijă o mare alinare. Îndemn pe toți preoții, călugării și credincioșii să întețească rugăciunile și să înmulțească dragostea față de toți cei cuprinși de ororile războiului”, a mai spus IPS Teodosie.





Arhiepiscopia Tomisului a organizat până acum cinci transporturi umanitare către vama Isaccea. Unul dintre ele a fost direcționat către protoieria Niculițel și mănăstirea Celic-Dere, care oferă găzduire refugiaților. Celelalte patru au fost direcționate către vama Isaccea, de unde pr. Miseli Stegarescu, din Ismail, le-a preluat către comunitățile din zona Odessa.



Au fost transportate alimente neperisabile, apă, pături, haine groase, prosoape, lenjerii, produse igienico-sanitare, scutece, lapte praf etc. Valoarea estimativă a produselor se ridică la peste 55.000 lei.





Au mai fost oferite și medicamente în valoare de 15.000 lei către Crucea Roșie din vama Isaccea. Totodată, Arhiepiscopia Tomisului oferă cazare cu masă pentru 66 de refugiați (mame și copii) în centre sociale ce aparțin parohiilor. Alte 100 de locuri sunt disponibile în trei dintre mănăstirile eparhiei. Alte câteva sute de refugiați sunt cazați la pensiuni, hoteluri și enoriași din județul Constanța. Colecta este în desfășurare.

În urma plângerii depuse în instanță de primarul Vergil Chiţac pe motiv că biserica este ridicată fără autorizație de construcție, Arhiepiscopia Tomisului a pierdut procesul. Mai mut, edilul i-a reamintit, luna trecută, prelatului că sentința pronunțată la 13 decembrie 2021 este „data rămânerii definitive a hotărârii”, iar termenul de 90 de zile expiră pe 14 martie 2022.