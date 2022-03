Live text / Aleșii locali, convocați în ședință extraordinară. Iată proiectele de pe ordinea de zi

UPDATE. În aceste momente a început ședința extraordinară a Consiliului Local Constanța. Pe ordinea de zi se află trei proiecte care vor fi analizate și apoi votate de către consilieri.



1. Proiect de hotărâre privind înființarea Fundației Pontica



2. Proiect de hotărâre privind alocarea cu titlul gratuit la chirie a unor locuințe aflate în Campusul "Henri Coandă" pentru refugiații din Ucraina



3. Proiect de hotărâre pivind aprobarea denunțarii Acordului de Cooperare dintre municipiul Constanța și Sankt-Petersburg precum și a Protocolului de Înfrățire între orașele Constanţa si Novirossiysk



Ședința solemnă a început cu intonarea imnului de stat, "Deșteaptă-te române!"







Vergil Chițac: "Încă din prima zi de război am fost alături moral de Ucraina și de orașul Odesa. Am trimis seturi de prim ajutor, chituri de supraviețuire. Am strâns alimente, haine și tot ce mai era nevoie. Vom continua și vom multiplica acest sprijin. În același timp agresiunea rusă din Ucraina are toate atributele unei agresiuni hibride împotriva Europei și a Republicii Moldova. Am inițiat relația de colaborare cu municipiul Cahul din Republica Moldova. Mizăm în continuare într-o colaborare bună între primărie și Consiliului Local Constanța"







UPDATE / Prima declarație de solidaritate și sprijin pentru Ucraina a fost adoptată prin votul unanim al consilierilor locali.



Și cea de a doua declarație de solidaritate și sprijin pentru Ucraina a fost adoptată prin votul unanim al consilierilor locali.







UPDATE / Se votează pentru înființarea Fundației Pontica. Sunt trei propuneri: Alin Vintilă, Laura Tănase și Claudia Dobre pentru Consiliul Director.







Reprezentanții USR cer lămuriri în legătură cu statutul membrilor Consiliului Director, în condițiile în care Claudia Dobre este membru PSD și nu ar trebui sa facă parte dintr-un ONG apolitic.







Primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac afirmă ca el a propus-o pe considerente profesionale.







UPDATE / Alin Vintilă a obținut 23 de voturi pentru, Laura Tănase a obținut 23 de, iar Claudia Dobre a avut 14 voturi pentru și 8 împotrivă.



Proiectul a trecut cu 23 de voturi pentru.



Proiectul numărul doi a trecut și el tot cu 23 de voturi pentru.



Proiectul numărul trei a trecut cu 23 de voturi pentru.



Ședinta a fost declarată închisă.

În aceste momente, începe ședința solemnă a Consiliului Local Constanța. În sală sunt prezenți 27 de consilieri.