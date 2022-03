De ce arată Constanța ca după bombardamente? Primarul Vergil Chiţac are răspunsul! "Noi nu facem ca vechea administrație!"

„De ce întârzie lucrările pe Ștefan cel Mare? Pentru că le facem logic, corect și responsabil, nu populist. Constănțeni, proiectul de reabilitare a străzii Ștefan cel Mare a fost elaborat de precedenta administrație a Constanței, iar noi l-am preluat din mers. Acesta este singurul punct comun pe care îl avem cu ceea ce a fost înaintea noastră, pentru că de aici încep diferențele. Când am început implementarea, am constatat - nu neapărat cu surprindere - că ceea ce reabilităm urmează să fie distrus la scurt timp de furnizorii de utilități care dețin conducte și branșamente în zonă. Asta pentru că cei care s-au aflat înaintea noastră la Primărie nu s-au preocupat să coordoneze lucrările logic și eficient, ci au mers pe deja arhicunoscutul principiu lasă că merge și așa. Ne-am fi trezit în situația în care după finalizarea lucrărilor de pe Ștefan cel Mare să apară RAJA și RADET pentru schimbarea conductelor. Iar faptul că RAJA implementează un astfel de program la nivel de municipiu se știa de multă vreme, să fie clar, doar că nu a interesat pe nimeni din Primărie. Până la urmă, la ce bun un efort în plus?”, a spus primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.



Preț piperat pentru pavajul ce urmează să fie montat





Edilul a mai explicat că administraţia locală putea să se grăbească să monteze pavajul, însă ar fi riscat ca RAJA să îl decoperteze pentru a reabilita conductele de apă. În acest caz s-ar fi pierdut foarte mulţi bani pentru că pavajul montat nu se poate refolosi şi preţul său este unul destul de piperat.











„RAJA programase să intervină pe Ștefan cel Mare în 2024, adică la doar un an după finalizarea lucrărilor de reabilitare. Acest lucru ar fi fost rușinos și cu siguranță exasperant pentru toată lumea. În cele din urmă, am convins compania să se implice imediat, doar că antreprenorul care trebuia să reabiliteze Ștefan cel Mare a reziliat contractul. De aici întârzierea RAJA în propria intervenție și, implicit, și întârzierea noastră. Așa arată un lanț al slăbiciunilor în administrația publică. De la lipsa unei minime preocupări în ceea ce privește logica și implementarea corectă a unui proiect urban se dezvoltă un adevărat calvar administrativ care ne costă foarte mult timp, nervi și bani. În momentul de față, Primăria a realizat toate lucrările necesare (sistemul de irigații, cel electric, de iluminat) și a asigurat aprovizionarea cu toate materialele necesare, inclusiv granitul. Altfel spus, putem începe montarea pavajului și mâine, dacă temperaturile permit. Dar ne asumăm riscul avariilor la conductele neschimbate? Vrem să spargem granitul imediat după ce l-am aplicat? Granitul nu e asfalt, așa că dacă-l spargem, spart rămâne, iar bani de altul nu mai avem. Știu că este o situație neplăcută și vă înțeleg frustrarea, pentru că și echipa din Primărie este cel puțin la fel de nemulțumită, dar ce putem face în situația de față? Am hotărât să mai dăm RAJA un răgaz, cel mai târziu până la începutul lunii iunie, să realizeze lucrările necesare. Nu este vina lor, așa cum nu este nici vina noastră. Dacă închideam ochii și mergeam înainte cu inepțiile planificate inițial, atunci da, am fi fost complici la o mare rușine pentru Constanța”, a explicat primarul Vergil Chiţac.



Edilul anunţă distrugerea unei porţiuni din bulevardul „Mamaia“



Vergil Chiţac spune că pentru un asemenea proiect trebuie să existe coordonare cu cei de la RAJA. În acest context, edilul transmite faptul că o porţiune din bulevardul „Mamaia”, mai exact zona „IG Duca” va fi decopertată de către RAJA pentru reabilitarea conductelor şi mai spune că acest lucru se întâmplă din cauza vechii administraţii locale.











„Vreau să subliniez că ceea ce trăim acum cu proiectul Ștefan cel Mare descrie cel mai bine modul în care a fost administrat acest oraș în ultimii zeci de ani. Din fericire, de un an și jumătate la Primăria Constanța s-a instalat o nouă echipă, care își face treaba așa cum trebuie și care este preocupată ca lucrările să fie executate corect, profesionist și logic, chiar dacă de multe ori aceasta nu este cea mai populistă dintre abordări. Dar cu populismul vedeți și dumneavoastră unde am ajuns. Exact de aceeași manieră a acționat vechea administrație și pe porțiunea reabilitată a Bd. Mamaia, în zona IG Duca. Au realizat-o pe repede înainte, în scop pur electoral și fără coordonare cu RAJA. Rezultatul? În curând, lucrarea va fi distrusă tocmai pentru intervenția la conducte. Trist”, a concluzionat Vergil Chiţac.





