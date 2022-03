Organizaţia AUR Constanţa a inaugurat o nouă locație în judeţ. "Până la acest moment, avem 27 de sedii"

Deputatul a participat la o vizită de lucru în Polonia, acolo unde a avut ocazia să se întâlnească cu mai mulţi miniştri polonezi şi să discute cu aceştia despre intensificarea relaţiilor dintre cele două state.





„Aşa cum vă spuneam, am efectuat o vizită de lucru în Polonia, alături de George Simion. Vizita a avut ca scop primordial intensificarea relațiilor de colaborare între următoarele ministere ale celor două state: Justiției, Energiei, Agricultură, Învățământ și Transport, prin pregătirea la nivel de întâlniri cu grupurile de lucru din ambele țări în vederea pregătirii unei echipe guvernamentale AUR. Cheia succesului polonez ne va ajuta să aplicăm cu succes o rețetă politică deja verificată a cărui popor a pus la guvernare de peste 15 ani o grupare politică conservatoare de adevărați patrioți. Vom activa relațiile noastre cu toate țările Uniunii Europene care au partide conservatoare. Până acum avem identificate peste 20 de țări din UE, țări care respectă principiile celor patru piloni AUR și ne vor susține în demersul nostru politic la nivel european”, a adăugat Focşa.



Focşa: „Ceea ce se întâmplă la Primăria Constanţa este demn de noaptea minţii”



Focşa admite că reprezentanţii AUR continuă să strângă semnături pentru demiterea primarului Vergil Chiţac, însă recunoaşte că aceasta este o procedură destul de complicată.





Deputatul spune că toată suflarea din AUR se concentrează acum pe strângerea de semnături pentru demiterea preşedintelui Klaus Iohannis, însă nu a ezitat să ironizeze ceea ce se întâmplă la Primăria Constanţa.





„Continuăm cu strângerea de semnături pentru demiterea lui Vergil Chiţac, însă am lăsat-o mai moale pentru că de la 1 noiembrie anul trecut s-a început strângerea de semnături pentru demiterea lui Klaus Iohannis. Am strâns peste un milion de semnături. Pentru a demite un primar ai nevoie de o procedură foarte complicată. Trebuie să strângem peste 25 la sută de semnături din partea populaţiei oraşului. Chiţac a recunoscut că acest proiect de reabilitare şi asfaltare străzi în Constanţa aparţine vechii administraţii locale. El nu a făcut altceva decât să preia proiectele din trecut. El nu a avut timp să vină cu propriile lui proiecte, pentru că s-a ocupat de altele cum ar fi parcările, iarba din jurul blocurilor şi aşa mai departe. Ce se întâmplă în această perioadă la Primăria Constanţa este demn de noaptea minţii”, a concluzionat Dumitru Focşa.





„Am reuşit să deschidem sediul de la Mangalia. În formare mai avem vreo trei-patru sedii pe care le vom inaugura şi pe acestea. Ne organizăm cam greu din cauza situaţiei pandemice şi mai nou din cauza acestui război. Am observat că unii oameni sunt puţin panicaţi, mai ales cei care au responsabilitate politică. Avem până în acest moment deschise 27 de sedii. În Constanţa avem sediul central pe strada Decebal, nr.22. Cabinetul meu de parlamentar, dar şi cel al lui Sorin Mateescu, a rămas pe strada Ştefan cel Mare, Nr.33. Încercăm să stăm de vorbă cu oamenii despre problemele lor şi de aceea ne trebuie cât mai multe sedii deschise. Ultimul a fost acesta de la Mangalia. La inaugurarea sa a fost prezent şi domnul George Simion. O altă organizaţie importantă pentru noi este cea de la Techirghiol. În urmă cu câteva zile am participat personal la deschiderea sa, deşi doar ce mă întorsesem dintr-o vizită de lucru pe care am efectuat-o în Polonia şi apucasem să dorm doar trei ore”, a declarat liderul organizaţiei AUR la Constanţa, parlamentarul Dumitru Focşa.