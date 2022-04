Bani de la primărie, pentru renovarea clădirilor istorice din peninsulă şi centrul Constanţei

Practic, prin acest program, proprietarii de clădiri istorice au posibilitatea de a solicita şi de a primi sprijin financiar, sub formă de împrumut pe termen lung, din partea autorităţilor locale, pentru a reface faţadele imobilelor. Primăria se angajează să susţină o parte din cheltuieli, adică să achite contravaloarea documentaţiei tehnice, a serviciilor de asistenţă tehnică – dirigenţie de şantier şi a taxelor aferente avizelor pentru obţinerea autorizaţiei de construcţie. În plus, oferă sub formă de finanţare nerambursabilă 20% din valoarea facturilor decontate firmei care realizează lucrările. De asemenea, municipalitatea poate să acopere 80% din valoarea lucrărilor, sub forma unui împrumut acordat proprietarilor, condiţionat de constituirea unei garanţii imobiliare, adică unei ipoteci, fie pe imobilul respectiv, fie pe un alt imobil cu aceeaşi valoare. Finanţarea va trebui restituită în cinci ani de zile, în tranşe lunare egale, începând cu data de întâi a lunii următoare încheierii recepţiei la terminarea lucrărilor, cu o perioadă de graţie pe timpul efectuării propriu-zise a intervenţiilor la imobil.