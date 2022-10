Adriana Cîmpeanu, lidera femeilor liberale: "În interiorul PNL Constanța suntem la același nivel cu colegii bărbați"

Organizaţia Femeilor Liberale din Constanţa are, începând de la finalul lunii septembrie, un nou preşedinte. Este vorba despre fostul consilier local municipal Adriana Cîmpeanu, o femeie în adevăratul sens al cuvântului, care îşi împarte viaţa între mai multe ocupaţii.





-Am fost aleasă președinte OFL Județul Constanța și votul colegelor mele m-a onorat și m-a bucurat în același timp. Încrederea cu care am fost învestită îmi arată că munca politică dusă de mine de-a lungul timpului este apreciată de echipa cu care lucrez. Sunt 14 ani de când mi-am început cariera în rândul organizației de femei. Pas cu pas am învățat ce înseamnă să activez într-o comunitate politică de femei, am învățat că fiecare moment petrecut aici reprezintă un plus de experiență în viața de zi cu zi.-Scopul meu este ca familia femeilor liberale din județul Constanța să se dezvolte frumos. Este deja pe un drum foarte bun, avem o echipă minunată și sunt sigură că, pe termen mediu și lung, vom mări această familie și ne vom implica mai mult în viața comunității. Avem alături colegii din organizație care ne-au susținut și ne-au ajutat de fiecare dată când le-am cerut sfatul. Îmi doresc să continuăm, cu toții, pe un drum greu, dar frumos, acela care înseamnă să dezvoltăm Constanța împreună.

-În interiorul PNL Constanța, noi, femeile liberale, pot spune că suntem la același nivel cu colegii bărbați. Mai mult decât atât, colegii ne sprijină atunci când este nevoie. Avem parte de înțelegere, de sfaturi și de suport din partea tuturor colegilor noștri, fie că vorbim despre președintele Organizației Județene, Bogdan Huțucă, președintele Organizației Municipale, Septimiu Bourceanu, sau colegii deputați, secretari de stat, primari, consilieri județeni și locali. Toți avem același scop: să fim mai aproape de constănțeni prin proiecte, acțiuni, evenimente.-Pentru mine există o delimitare clară între meserie și politică. Până acum am reușit să le împac pe amândouă și sunt sigură că se va întâmpla la fel și de acum încolo. Pacienții mei nu sunt afectați de faptul că eu sunt și politician, cum și colegii mei din partid beneficiază de aceeași atenție din partea mea.-Am intrat în politică pentru că am dorit să îmi aduc aportul la schimbarea în bine a vieții oamenilor. Am descoperit că, dincolo de idei, proiecte, activități, am intrat într-o mare familie. Să știți că politica nu este doar despre activități și declarații, este și despre relaționarea dintre oameni. Colegele mele din organizație mi-au devenit între timp prietene cu care am participat la evenimente fericite sau mai puțin fericite din viața noastră.-Conducerea administrației locale are, în această perioadă, o misiune grea, dar necesară. Sunt proiecte care au demarat aproape simultan și care, odată încheiate, vor schimba viața oamenilor. Sunt decizii greu de luat, multe nepopulare, însă doar așa putem să evoluăm. Eu cred că administrația locală liberală va duce la bun sfârșit ceea ce și-a propus și va dezvolta Constanța.-Timpul liber mi-l petrec cu familia. Îmi place să călătoresc și o fac de câte ori am posibilitatea. Citesc mult atunci când prind o pauză de la meseria de mamă și mai văd câte un film.