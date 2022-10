Laura Stroe Abibula: "Publicul trebuie educat. Dacă le oferi activități multiple, oamenii îți vor trece pragul"

-În momentul de față, instituția are în derulare două proiecte importante, dintre care amintim „Book Impact - Cartea Dobrogeană”, expoziție itinerantă de carte dobrogeană care s-a desfășurat la Constanța, Tulcea, iar în perioada 24-31 octombrie, expoziția se va muta la Biblioteca Națională a României din București. Tot în luna octombrie se va desfășura partea a doua a proiectului cultural „Regina Maria în America: cea mai frumoasă față a diplomației românești”. Proiectul intenționează să se constituie într-un punct de referință în spațiul public și în mediul online despre diplomația Reginei Maria și să reunească, sub formă de documentar, date, informații istorice și fotografii, care sunt mai puțin cunoscute, pentru a evoca și promova momente importante din istoria României. Sfârșitul acestei luni va avea ca rezultat lucrările din cadrul proiectului cultural-artistic „Tradiții și inovații în arta contemporană”, inițiat de Secția Cultural Educativă, catedra Arte Vizuale, expert Florentin Sîrbu. Plecând de la tehnica tradițională folosită în realizarea icoanelor, în cadrul proiectului se vor realiza interpretări plastice contemporane folosind tehnica sticlei fuzionate. În noiembrie, publicul constănțean va fi invitat să serbăm împreună Ziua Dobrogei, eveniment important al Cetății, pe care îl vom marca printr-o serie de evenimente, dintre care dezvăluim: Spectacol Extraordinar de Folclor susținut de Ansamblul Folcloric Profesionist „Brâulețul”, expoziția lucrărilor realizate în cadrul proiectului cultural Tabăra de pictură Kreator Art, desfășurată anul acesta în mai multe localități din Dobrogea (Cetatea Histria, Adamclisi, Delta Dunării, Cheile Dobrogei etc). Totodată, vă putem spune că la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin” va avea loc, în data de 14 noiembrie, un spectacol multietnic organizat de Consiliul Județean Constanța, cu participarea ansamblurilor de dans ale minorităților din Dobrogea.-Centrul Cultural Județean Constanța „Teodor T. Burada” își desfășoară activitatea în mai multe sedii. Sediul administrativ se situează în strada Dumbrava Roșie nr.15, unde se susțin și cursurile de pictură, grafică, dansuri, actorie și chitară. Două dintre sediile unde se susțin cursurile din cadrul catedrei de Canto și Instrumente se află pe bulevardul I.C. Brătianu nr. 46, respectiv I.C. Brătianu nr. 68, iar activitatea cinematografică, precum și alte evenimente pentru tineret, și nu numai, se desfășoară la Centrul Multifuncțional Educativ pentru Tineret „Jean Constantin”, situat pe bulevardul Ferdinand nr. 56.