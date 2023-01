Consilierul local Mihai Ochiuleţ, impresii despre primul mandat. "Constanţa este oraşul vieţii mele"

Noi nu suntem în competiţie cu cei din PSD sau cu cei din PNL, nici măcar cu primarul Chiţac, suntem în competiţie cu problemele municipiului Constanţa, care în cei doi ani de mandat ai domniei sale nu numai că nu s-au împuţinat, ci dimpotrivă, s-au înmulţit şi s-au agravat. Noi cu ele ne luptăm, noi cu un sistem vechi din 1990-1991 încoace ne luptăm, un sistem complet neperformant care a condus Constanţa pe ultimele locuri din ţară la capitolul dezvoltare şi l-a condus să fie pe primele locuri în ţară la capitolul haos urbanistic.













-Ştim despre dumneavoastră că, printre altele, aţi absolvit Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport. Cum vedeţi ceea ce se întâmplă în sportul constănţean?



-Înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal reprezintă un pas important în promovarea sportului de masă şi de performanţă la nivelul municipiului Constanţa, însă e doar un prim pas, mai e mult până departe, este nevoie de preluarea şi de modernizarea tuturor bazelor sportive din municipiul Constanţa. Este nevoie de construirea de terenuri de sport în toate cartierele Constanţei, este nevoie ca terenurile de sport din cadrul unităţilor şcolare să poată fi folosite şi de alte persoane în alte intervale de timp pentru a încuraja sportul pentru cât mai mulţi constănţeni, cert este că mai sunt foarte multe lucruri de făcut. Evident că două elemente cheie în ceea ce priveşte promovarea sportului sunt finalizarea Sălii Polivalente şi a stadionului. Paşi înainte în acest sens se fac, dar mai avem până când echipele de club ale CSM să îşi depună candidatura pentru a câştiga campionatele interne pe diverse ramuri sportive. Cred că, la momentul de faţă, Constanţa, din punct de vedere sportiv, se află pe un drum bun, pe o pantă ascendentă.



-Cum vedeţi activitatea actualei administraţii locale din Constanţa? Mă refer mai ales la şantierele care au acaparat tot oraşul.



-Nu este rău să ai şantiere în oraş. Acest lucru arată, evident, că se întâmplă ceva! Este prost să ai şantiere în oraş care depăşesc termenul de finalizare al unei lucrări, aşa cum pare că se va întâmpla cu toate aceste lucrări. Este prost să ai şantiere în oraş şi să ai o echipă de 20 de muncitori din care să muncească doar trei, este prost să ai şantiere în oraş care nu sunt semnalizate corespunzător şi din cauza lipsei de semnalizare au loc accidente! Este prost să ai şantiere în oraş care nu sunt gândite. Nu poţi să faci din tot oraşul un şantier odată, ci trebuie să îl faci pe zone, pe sectoare, pe bucăţi, astfel încât oraşul să funcţioneze şi să nu se blocheze aşa cum s-a întâmplat în ultimii doi ani de zile. Este un coşmar să fii astăzi în Constanţa conducător auto, dar este şi un coşmar să fii pieton dacă te aventurezi pe bulevardele şi străzile aflate în şantier. Din acest punct de vedere, administraţia locală pare să fie total depăşită de amplitudinea acestor lucrări. Sau cine ştie, poate chiar există o strategie la nivel de primărie să tragă cât mai mult de timp, aşa cum se părea că a făcut şi Decebal Făgădău ca să termine cât mai aproape de anul electoral 2024 toate aceste lucrări, pentru a se putea prezenta cu ele în alegeri şi a spune: „uite, dom’ne, ce am făcut pentru oraş”, chiar dacă aceste proiecte nu sunt ale actualei administraţii locale, iar eu aştept să văd împlinindu-se şi îndeplinindu-se proiectele din programul electoral al primarului Vergil Chiţac. Consider că actuala administraţie locală fără proiectele începute de fostul primar ar fi fost astăzi zero administraţie!





Au timp în următorii doi ani de zile să facă şi ce au promis, altfel vor trebui să dea socoteală în 2024 şi să explice de ce în 2020 au spus că fac ceva şi au făcut doar ce a început Decebal Făgădău.









-Mergeţi des pe teren să vă întâlniţi cu cetăţenii? Ce vă spun aceştia, ce nevoi au?



-Da, merg des pe teren, merg săptămânal. Mă întâlnesc cu oamenii, mă duc pe unde sunt chemat pentru a le rezolva problemele, pentru a constata problemele la faţa locului. Din păcate, de foarte multe ori de la constatare şi până la finalizare drumul este foarte lung, pentru că el se loveşte în aparatul primăriei ca şi când, v-am spus mai devreme, ne este ostil nouă, celor de la USR, și este ostilizat, în primul rând, din cauza doamnei city manager Felicia Ovanesian, care nu înţelegem de ce are un astfel de comportament. Nevoile constănţenilor pe care le-am identificat în aceşti doi ani sunt următoarele: lipsa spaţiilor verzi şi a parcurilor, lipsa locurilor de parcare, lipsa unui spital municipal decent, lipsa locurilor de joacă şi a creşelor, lipsa unui parc industrial.







-Se vede că sunteţi un tip familist. Aveţi parte de susţinere din partea soţiei, a copiilor, dar şi a altor persoane apropiate?



-Dacă nu ar fi fost soţia şi copiii mei, probabil nu aş fi avut randamentul pe care îl am în această calitate de consilier local. Vreau să le mulţumesc pe această cale pentru că au fost şi sunt lângă mine şi au înţeles că, de când sunt ales local, timpul pe care l-am acordat lor a fost mult mai limitat şi cu siguranţă că acest lucru le-a produs multe nemulţumiri. Totuși, au înţeles că ei sunt cei mai importanţi în viaţa mea, dar în acelaşi timp, pentru ca ei să poată trăi bine şi să poată fi fericiţi şi bucuroşi în acest oraş, este important să fac ceva pentru Constanţa.



Susţinere mai am şi din partea prietenilor care văd munca mea şi mă sprijină şi ei cu ce pot.



-Cum vă petreceţi timpul liber? Care sunt hobby-urile dumneavoastră?



-Timpul liber în principal îl petrec cu familia şi cu prietenii.



Ca hobby-uri aş enumera: drumeţiile, pescuitul şi cursele de maşini.



-Ştiu că sunteţi un mare fan al tenisului. Ce tenismeni preferaţi aveţi? Mă refer aici la feminin, dar şi la masculin.



-Da, îmi place tenisul, iar din tenismenii români ai tuturor timpurilor îi prefer pe Simona Halep şi Ilie Năstase, nişte jucători extraordinari, iar pe plan internaţional, Steffi Graf şi Martina Hingis la feminin şi Pete Sampras, Andre Agasi şi Roger Federer la masculin.







-Este Constanţa oraşul visurilor dumneavoastră? Puteţi renunţa la Constanţa pentru un alt oraş?



-Nu! Nu vreau să renunţ şi vreau ca în calitate de consilier local poate şi în următorul mandat să contribui şi să fac de aşa natură încât Constanţa să fie oraşul visului meu. Constanţa este un oraş care s-a stricat după anul 2000 şi până în prezent, iar datoria mea este de a restaura visul pe care l-am trăit atât eu, cât şi constănţenii, de a avea un oraş frumos, un oraş dezvoltat, un oraş poartă de intrare a Europei în România.







-La final, un mesaj pentru constănţenii care v-au votat, dar şi pentru cei care nu au făcut-o.



-Eu nu am ţinut cont cine m-a votat şi cine nu! În activitatea mea, le mulţumesc celor ce m-au trimis în Consiliul Local. Îi asigur că îmi voi urmări pas cu pas angajamentele pe care mi le-am asumat în 2020 şi că voi fi consecvent tuturor principiilor pe care mi le-am asumat atunci, iar celorlalţi le voi arăta că m-am dus în Consiliul Local pentru a face treabă pentru oraş şi nu pentru partid. Ca atare, atât cei care m-au votat, cât şi cei care nu m-au votat trebuie să ştie că au uşa mea deschisă 24 din 24, telefonul la fel, pentru a mă căuta, pentru a sesiza probleme, pentru că eu sunt dedicat în primul rând oraşului şi constănţenilor. Este foarte important şi partidul, pentru că este cel care m-a trimis în Consiliul Local, dar din momentul în care eu am ajuns în Consiliul Local, pentru mine a existat un singur mare partid, care se numeşte Constanţa şi care este format din cei aproximativ 310.000 de constănţeni.





-Din păcate, nu am avut întotdeauna un cuvânt de spus în şedinţele de Consiliu Local, nici astăzi nu prea avem, chiar dacă ne-am fi dorit să fim auziţi mai mult şi mai bine de primarul Vergil Chiţac, alături de care am semnat un protocol de colaborare la începutul mandatului domniei sale.