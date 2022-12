Lelia Rus Pîrvan: "2022 a fost un an bogat în proiecte artistice, în care am căutat să exploatăm latura educativă"

-Am luat hotărârea foarte rapid, cu o lună înaintea examenului de admitere la liceu, a fost o decizie spontană, care i-a pus în dificultate pe părinții mei, dar cum nu eram dispusă la o altă variantă și am intrat a doua pe listă, cred că până la urmă s-au împăcat cu decizia mea. De altfel, tatăl meu, chiar dacă a lucrat ca medic militar o viață, a pictat în tinerețe și este și acum pasionat de pictură, de lectură, este un adevărat intelectual.-2022 a fost un an bogat în proiecte artistice, în care am căutat să exploatăm latura educativă, calitativă a fiecărei propuneri, combinând expoziții ale artiștilor locali cu cele din țară, ale unor tineri aflați la debut sau mari artiști din țară și străinătate. Totodată, au existat și proiecte destinate școlilor sau facultăților de profil, la care s-au adăugat concerte, lansări de carte și workshop-uri destinate copiilor. Anul a debutat cu o expoziție de grafică, „Que Viva Picasso”, apoi, în paralel, am prezentat la etaj expoziția donației lui Ioan Dumitrescu, sub genericul „Muzeul din depozit”. Au urmat retrospectiva Marian Voinea, dar și „REdesenări/ REinventări/ Repovestiri” a artistelor Anca Boeriu și Mirela Trăistaru, Salonul de Primăvară al UAPR, filiala Constanța, expoziția „Fragil. Teritorii portabile” a artistului plastic Cosmin Paulescu - Cozo și „Lumi Vegetale”- expoziția de pictură a artistei Bogdana Contraș. Au urmat două expoziții personale ale artiștilor constănțeni Albu Eugeniu și Anca Deaconu, membri ai filialei 1 a UAPR, dar și o expoziție de grup cuprinzând lucrări de pictură, grafică și sculptură, reunite sub titlul „Sentimente marine”. Începând cu data de 1 septembrie a avut loc expoziția de pictură „Scrap Metal Kaboom Orchestra”, semnată de Nicolae Comănescu, iar mai apoi, a urmat retrospectiva Ecaterinei Vrana, cu „Mi-e frică să pictez”, expoziție însoțită de primul catalog critic dedicat artistei.-Ca noutate pentru muzeul nostru, în perioada 22 iunie - 20 iulie 2022, primăria orașului Ovidiu a organizat prima tabără de sculptură cu transmisie live din România, cu o durată de 30 de zile, din cadrul proiectului „Ovidienii”, ediția a IV-a. Astfel, timp de o lună, vizitatorii Muzeului de Artă Constanța au putut viziona live, pe cele cinci ecrane amplasate în muzeu, performance-ul celor cinci artiști consacrați (Vladlen Babcinețchi, Laurențiu Mogoșanu, Nicolae-Ovidiu Popa, Valentin Vârtosu, Dumitru Verdianu), care au sculptat în piatră lucrări monumentale. O altă expoziție de pictură și ceramică, „Epanorthosis”, a artiștilor Marius Barb Barbone și Ovidiu Ionescu, a urmat în luna octombrie, iar în aceeași perioadă, la etajul instituției a avut loc expoziția de pictură și sculptură „Hans Mattis Teutsch”, în colaborare cu Muzeul de Artă Brașov. De asemenea, în luna noiembrie au avut loc expoziția „Sinteze”, un omagiu adus pictorului Cezar Atodiresei, care a adus lucrări ale acestuia și ale discipolului său, artista vizuală Silvia-Maria Stoica, dar și expoziția primei ediții a „International Art Symposium”, organizată sub egida Primăriei Snagov și a Uniunii Artiștilor Plastici din România, care a reunit artiști reprezentând opt țări, de pe trei continente, respectiv Japonia, Coreea de Sud, Egipt, Liban, Irak, Germania, Italia și România.-În prezent, pe simezele noastre se pot regăsi alte două expoziții: Salonul de Iarnă al filialei Constanța a UAPR și expoziția „UNA Today”, care reunește lucrări realizate de cadre didactice de la Universitatea Națională de Arte din București. Un eveniment care sunt sigură că va fi unul de referință pentru anul 2022 este cel legat de deschiderea pe 17 decembrie a expoziției „Ion Grigorescu - Icoane mișcate”, proiect urmat de lansarea albumului.-Noaptea Muzeelor a înregistrat în 2022 un record de vizitatori, respectiv 2.500 de persoane au vizitat Muzeul de Artă Constanța. Astfel, spectacolul cu statui vivante Muzeul lui Shakespeare, în montajul maestrului Mihai Mălaimare, realizat în parteneriat cu Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”, a beneficiat de un public numeros și entuziast.-O realizare a acestui an a fost și catalogul „Imaginea turcilor și a tătarilor în arta modernă românească”, materializarea în plan editorial a expoziției cu același nume, ce a deschis secțiunea de expoziții temporare din cadrul MIRAS - Muzeul Virtual al Turcilor și Tătarilor din Dobrogea. Cel mai important eveniment editorial este, însă, cel prilejuit de apariția catalogului „Muzeul Dinu și Sevasta Vintilă Topalu”. Lucrările prezentate sunt repere ale memoriei culturale dobrogene și compun un portret complex al multiculturalității peisajului dobrogean.-Anul acesta, am demarat un proces lung de modernizare și reabilitare a muzeului nostru, dar și a celor două secții ale sale, cu fondurile alocate de la Consiliul Județean Constanţa. În perioada următoare vom redeschide muzeul de la Topalu, deoarece s-au schimbat conductele de agent termic, înlocuirea acestora fiind absolut necesară, întrucât prezentau degradări ce puteau pune în pericol lucrările expuse. Tot în cadrul acestei lucrări s-au montat uși și o rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități. Și la noi în muzeu am finalizat înlocuirea conductelor de agent termic de la parter, de asemenea, s-au amenajat trei noi birouri în clădirea Muzeului de Artă, la etajul I, care au fost renovate și dotate corespunzător. Totodată, s-a înlocuit vechea simeză în toate sălile pentru expoziții temporare și acum suntem în plin proces de schimbare a instalației electrice de iluminat, care vine în întâmpinarea vizitatorilor prin scoaterea în evidență, într-un stil modern și economic, a sălilor de expunere la etajele doi și trei și a sălii 1 de la parter. În plus, s-a înlocuit hidroizolația de pe Muzeul de Artă, deoarece aceasta prezenta deteriorări ce nu rezistau pe perioada de iarnă și exista pericolul ca apa să ajungă în interiorul sălilor de expunere. Totodată,s-au achiziționat aparate de aer condiționat, care vor asigura o climatizare corespunzătoare, și s-a realizat un panou mobil, poziționat în holul sălii de secol XIX. Acest panou are o dublă utilizare: pentru mascarea ușilor de la garderobă și ca panou informativ. Astfel, vizitatorii muzeului vor putea afla informații despre Muzeul de Artă Constanța, Muzeul „Ion Jalea” și Muzeul „Dinu și Sevasta Vintilă”. Un panou asemănător s-a instalat la Muzeul „Ion Jalea”, din dorința de a informa vizitatorii asupra creației sculptorului, panou cu text atât în limba română, cât și în limba engleză.