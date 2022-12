Consilierul local Cristian Omocea: "Datoria mea este să fiu printre oameni"

-Într-adevăr, în anul 2016 am decis să mă înscriu la doctorat, în cadrul Şcolii Doctorale „Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor” - Universitatea Politehnica din Bucureşti. După o asiduă cercetare, experimentare şi inovare care au durat 5 ani, în anul 2021, luna decembrie, am susţinut, în şedinţă publică, teza de doctorat, obţinând calificativul „Magna cum laude”. Domeniul de doctorat este interesant, deoarece dezvăluie noi metode şi instrumente pentru monitorizarea, evaluarea şi controlul impactului anumitor substanţe poluante asupra calităţii apelor, fapt care îmi îmbunătăţeşte activitatea pe care o desfăşor în momentul de față.-Calitatea de ales local este una în care trebuie să aloci suficient timp pentru a putea fi bine informat în vederea luării unor decizii corecte. Atribuţiile mele la locul de muncă sunt îndeplinite cu maximă seriozitate, iar timpul alocat pentru cele două activităţi este foarte bine gestionat.-Partidul Naţional Liberal Constanța ţine mereu legătura cu cetăţenii oraşului atât prin deplasările în teren pe care le facem frecvent, cât şi prin audienţele pe care noi, consilierii locali, le acordăm. În cadrul acestora primim şi felicitări, dar şi reproşuri privind activitatea administraţiei publice locale. Suntem apreciaţi pentru faptul că administraţia liberală a reuşit să realizeze şi să implementeze proiecte de interes local care vor îmbunătăţi nivelul de trai, cât şi confortul constănţenilor. Sunt, desigur, și foarte multe nemulțumiri, lucru absolut normal atunci când îți propui proiecte de o asemenea anvergură ca cele începute de administrația actuală. Una dintre problemele des întâlnite este aceea a lipsei locurilor de parcare. Aici soluția a venit tot din interacțiunile şi consultările cu oamenii și la ultima şedință de Consiliu Local am votat modificările Regulamentului de parcare. Alte nemulțumiri sunt în legătură cu lipsa spațiilor verzi, problemă pe care ne străduim să o rezolvăm.

-Este foarte greu să mulţumeşti pe toată lumea, însă încercăm, pe cât posibil, să ajutăm cât mai mulţi cetăţeni care au nevoie de sprijinul nostru. Vreau să vă spun că problemele ridicate de către aceştia nu ţin cont de opţiunea lor politică, iar noi suntem reprezentanţii tuturor cetăţenilor din municipiul Constanța în Consiliul local.-Am vizitat câteva oraşe din Europa unde am fost impresionat de modul de conservare şi valorificare a clădirilor vechi, cât şi de infrastructura rutieră din aceste ţări. Îmi doresc ca şi noi să putem ajunge la acest nivel, iar în acest sens ne propunem să accesăm cât mai multe proiecte pe fonduri europene.-Partidul Naţional Liberal este un partid viu, în care libertatea de exprimare a opiniilor este asigurată tuturor membrilor. În anul 2003, am decis să mă înscriu în partid, iar după o activitate de 10 ani în cadrul Organizaţiei de tineret am fost ales în funcţia de secretar executiv în Organizaţia Municipală. În tot acest timp am dezvoltat şi menţinut bune relaţii cu toţi colegii de partid, fapt ce mi-a permis să am o comunicare eficientă în partid. Între consilierii locali PNL există o strânsă colaborare, echipa fiind alcătuită atât din colegi care sunt cu experienţă în Consiliul local, cât şi din cei aflaţi la primul mandat.-Timpul liber este în special dedicat familiei mele, căreia şi pe această cale doresc să-i mulţumesc pentru înţelegere şi suport în toate activităţile pe care le întreprind. Împreună cu fiica mea, în calitate de suporter al echipei CSM Constanța, particip la evenimentele sportive ce au loc în oraş, pentru a susţine sportul constănţean. Aştept cu nerăbdare să fie construit noul stadion şi să putem vedea echipa FC Farul Constanţa cum ne va aduce bucurii prin câştigarea cât mai multor trofee şi victorii spectaculoase. Uneori, împreună cu prietenii, joc tenis de câmp si baschet, iar la sfârşitul săptămânii ne adunăm în familie şi servim masa.-Pentru noi, liberalii, campania electorală începe a doua zi după alegeri. Scopul nostru este să fim mereu aproape de oameni şi nu doar în timpul campaniilor electorale. Bineînţeles că ne propunem să câştigăm toate alegerile pentru a putea continua lucrurile bune începute şi pentru a dezvolta mai departe, împreună, oraşul nostru.