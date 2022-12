Tratamente la domiciliu pentru eroii care luptă cu cancerul. Cel mai mic "viteaz" are opt luni

„Ajutăm acești mici eroi și pe familiile lor să facă mai puține drumuri la spital pentru evaluare și monitorizare, gratuit, în condiții de siguranță, sub coordonarea medicilor curanți. Este vorba despre 32 de copii, cu vârste între 8 luni și 18 ani, incluși în program în acest moment”, a arătat reprezentanta asociației.











În plus, se urmăreşte degajarea unui plus de resurse și atenție pentru copiii aflați în spital, în condițiile degrevării secțiilor de oncopediatrie de internările care sunt înlocuite prin vizite la domiciliu. Nu în ultimul rând, programul are în plan furnizarea serviciilor de paliație la domiciliu, sub coordonarea medicului curant, pentru copiii aflați în fază terminală, inclusiv suport psihologic pentru familiile acestor copii. Alte servicii oferite în program se referă la evaluarea și monitorizarea pacientului între curele de chimioterapie, recoltare de analize, îngrijire paliativă, administrarea unor terapii de suport, administrarea unor perfuzii, consiliere psihologică, evaluarea calității vieții pacientului și instruirea membrilor familiei pentru îngrijirea copilului.









În ansamblu, programul funcționează în București și alte județe din Muntenia și Dobrogea, prin parteneriate cu Institutul Oncologic București și Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Constanța. Președintele și fondatoarea Asociației „Dăruiește Aripi”, Alina Pătrăhău, a declarat următoarele: „Ne dorim ca programul nostru inovativ să fie transformat într-un model de țară, prin dezvoltarea unei rețele de servicii de proximitate care să ajute toți copiii din România”.







Concert caritabil, la Teatrul „Oleg Danovski“





Asemenea prietenilor lor, copilașii diagnosticați cu afecțiuni grave își scriu, zilele acestea, scrisorile magice către Moș Crăciun. „Toți vor păpuși, mașinuțe, roboți sau unicorni. Ce spuneți să faceți o dublă bucurie? Vă puteți lua bilet la concertul nostru și să vă bucurați de colinde, cake bar, vin bun și o seară plină de emoție. Iar în același timp îi ajutați pe copii să primească darurile dorite. Căci toți banii strânși din bilete ne vor ajuta să ducem mai departe programul de tratamente la domiciliu”, au mai transmis reprezentanții organizației.





Spectacolul se va desfășura pe 15 decembrie, la Teatrul „Oleg Danovski“, ora 17.30. Mai multe informații pot fi obținute la numărul de telefon 0745864034.