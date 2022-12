Tratamente la domiciliu pentru copiii bolnavi de cancer

În plus, se urmăreşte degajarea unui plus de resurse și atenție pentru copiii aflați în spital, în condițiile degrevării secțiilor de oncopediatrie de internările care sunt înlocuite prin vizite la domiciliu. Nu în ultimul rând, programul are în plan furnizarea serviciilor de paliație la domiciliu, sub coordonarea medicului curant, pentru copiii aflați în fază terminală, inclusiv suport psihologic pentru familiile acestor copii. Alte servicii oferite în program se referă la evaluarea și monitorizarea pacientului între curele de chimioterapie, recoltare de analize, îngrijire paliativă, administrarea unor terapii de suport, administrarea unor perfuzii, consiliere psihologică, evaluarea calității vieții pacientului și instruirea membrilor familiei pentru îngrijirea copilului. În ansamblu, programul funcționează în București și alte județe din Muntenia și Dobrogea, prin parteneriate cu Institutul Oncologic București și Spitalul Clinic Județean de Urgenţă Constanța.





Asociația „Dăruiește Aripi” a prezentat marţi, 6 decembrie, rezultatele primului trimestru din programul de tratamente la domiciliu pentru copiii cu cancer, lansat la finalul lunii august în București și alte şapte județe, inclusiv Constanţa. Evenimentul a fost găzduit de Institutul Oncologic București. Prin intermediul acestui program se urmăreşte crearea unei rețele de asistență specializată și suport pentru a acoperi nevoile copiilor și adolescenților diagnosticați cu cancer și, pe viitor, alte boli cronice grave, acasă și în comunitate, nu numai în spital. Potrivit președintelui asociației, Alina Pătrăhău, cel mai mic pacient are opt luni. În ceea ce priveşte beneficiile programului, aceasta vizează scăderea numărului deplasărilor la spital şi a internărilor de control pentru copiii care au finalizat tratamentul.