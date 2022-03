Centrul de spitalizare pentru pacienții imunodeprimați, deschis şi cu sprijinul Asociației „Dăruiește Aripi”

Începând de săptămâna aceasta s-a deschis centrul de spitalizare continuă pentru pacienții imunodeprimați, secție externă a Spitalului Clinic De Boli Infecțioase Constanța. Pentru a veni în sprijinul lor, Asociația „Dăruiește Aripi” a investit peste 75.000 lei în asigurarea nevoilor imediate pentru reluarea activității spitalului. Acest lucru a fost posibil datorită constănțenilor şi donațiilor lor. Reamintim că în data de 1 octombrie 2021, unitatea sanitară a fost afectată de un grav incendiu care a cuprins cele șapte saloane de pe secția de ATI. Șapte pacienți și-au pierdut viața, alte zeci au fost transferați către alte spitale din oraș, personalul a rămas pe drumuri și spitalul a fost închis.„În contextul acestei tragedii, am hotărât să ne alăturăm și noi eforturilor de redeschidere a acestui spital atât de important în orașul nostru. Nu puteam sta deoparte, așa că am făcut echipă cu personalul medical și am început o campanie de strângere de fonduri”, a declarat preşedintele asociației, Alina Pătrăhău.Acum, la finalizarea lucrărilor de renovare și modernizare ale centrului din Medeea, susținute de Primăria Constanța și Consiliul local, prin eforturile susținute ale tuturor celor implicați, asociația a reușit achiziționarea de: mobilier medical, aparatură, echipamente de igienă, materiale de curățenie, birotică.